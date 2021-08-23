«بطولات الإمارات» ترفع «لواء العرب» بـ 26 مدرباً

معتصم عبدالله (دبي)

ترفع بطولات الإمارات في الموسم الجديد 2021- 2022، لواء المدرب العربي، بوجود 26 مدرباً في «دوري أدنوك للمحترفين»، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً، بجانب دوري الدرجة الأولى الذي يتأهب لانطلاقته الجديدة في سبتمبر المقبل.

وتصدر المدرب المواطن واجهة أندية مسابقات الإمارات في الموسم الجديد، بوجود 16 مدرباً، من بينهم الثنائي مهدي علي «شباب الأهلي»، وعبدالعزيز العنبري «الشارقة» في «دوري أدنوك للمحترفين»، بجانب 7 أسماء للمدربين المواطنين في دوري تحت 21 عاماً، وذات العدد في دوري الدرجة الأولى، في انتظار الإعلان الرسمي لمشاركة الأندية العائدة ممثلة في رأس الخيمة، الجزيرة الحمراء، الرمس، وبخلاف عشرات الأسماء الأخرى للمدربين المواطنين الشباب العاملين «مدربين مساعدين» في المحترفين ومدربي فرق المراحل السنية.

واكتست انطلاقة دوري «أدنوك للمحترفين» في موسمه الجديد بـ «الصبغة العربية»، بتواجد 5 مدربين، بقيادة الوطني عبدالعزيز العنبري «الشارقة»، ومهدي علي «شباب الأهلي»، السوري محمد قويض «الظفرة»، المغربي السكتيوي مع نادي الإمارات، واستمرار التونسي فتحي العبيدي مع العروبة، بعدما قاد الأخير للصعود إلى دوري الكبار.

وسيطر «المدرب المواطن» على واجهة تحضيرات أندية دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2021- 2022، باستمرار الرباعي وليد عبيد مع الذيد، عارف شلنك «التعاون»، محمد الخديم «مسافي»، محمد الجالبوت «العربي»، وتعاقد مصفوت مع عبدالغني نوح، وحتا الهابط حديثاً للأولى مع سليمان البلوشي، والفجيرة تحت قيادة محمد عبدالله المسماري.

ويبدو عدد المدربين المواطنين في دوري الأولى مرشحاً للزيادة، في انتظار الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة مشاركة الثلاثي الجزيرة الحمراء الذي يقوده المدرب المواطن علي الوصلة، بجانب الرمس بقيادة جاسم عبدالرحمن الطنيجي، ورأس الخيمة، وعلاوة على البت بشأن مشاركة فريقي «جلف هيروز» و«سيتي» بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وخلافاً للمدربين المواطنين الـ 7 في أندية دوري الأولى للموسم الجديد 2021- 2022، تبرز الأسماء التدريبية العربية بقيادة التونسي طارق الحضيري للبطائح، والمصري طارق السيد مع الحمرية، والتونسي عثمان النجار في دبا الحصن، فيما يعد الصربي زوران بوفيتش مدرب دبا الفجيرة الاسم الأوروبي الوحيد في دوري الأولى.

في المقابل، شهدت انطلاقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، وجود 11 مدرباً عربياً على رأس القائمة الفنية للأندية مقابل 3 مدربين أوروبيين فقط، ممثلين الإسباني جوس العمر سيرا «شباب الأهلي»، ومواطنه بيدرو غوميز «الوصل»، الفرنسي جريجورى دوفرينيس «الوحدة».

وضمت قائمة المدربين المواطنين في دوري تحت 21، عبدالرحمن الحداد «الشارقة»، عيسى الحمادي «الظفرة»، خالد علي «الجزيرة»، عبدالله المرزوقي «بني ياس»، جمال الدرمكي «اتحاد كلباء»، رائد البلوشي «النصر»، عبدالله نوح المهري «عجمان»، فيما يبرز في الأسماء التدريبية العربية العراقي غازي فهد «العين»، التونسي سمير الشاذلي «الإمارات»، بعدما توج مع «الصقور» بدوري الشباب في الموسم الماضي 2020- 2021، والجزائري قدور جباسي «العروبة»، العراقي ميثم عادل صاحب «خورفكان».