«التعاون المشترك» بين الإمارات ومسافي



رأس الخيمة (الاتحاد)

زار وفد إدارة وشركات نادي الإمارات، برئاسة يوسف عبد الله البطران، نادي مسافي والذي يترأس مجلس إدارته سعيد سالم المحرزي، بهدف تفعيل التعاون المشترك بين الناديين وزيادة التنسيق والتواصل خلال المرحلة القادمة.

وضم وفد نادي الإمارات الأعضاء ثاني سالم الشحي، عبد الله إبراهيم الطويل، منصور حسين إبراهيم، فيما كان في لقاء الوفد، من جانب مسافي مصبح محمد المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري بالنادي.

وأشادت إدارة نادي الإمارات بالعمل والجهود المجتمعية والمبادرات الثقافية لإدارة مسافي، كما لمست مدى الترابط الذي يجمع الإدارة بمجتمع المنطقة، وتعلقهم بالفعاليات والأنشطة التي يقيمها النادي لأفراد المجتمع، مما يدل على العمل الدؤوب المصحوب بالجودة من جانب الإدارة والكوادر الإدارية التي يضمها.

وعبرت إدارة مسافي برئاسة سعيد المحرزي عن شكرها وتقديرها لهذه الزيارة، على أمل التنسيق والتواصل الدائم لما فيه نجاح وتقدم وتطور الرياضة في الإمارة وخدمة المجتمع.