«أبيض السيدات» يهزم المالديف بـ «خماسية ودية»



دبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا للسيدات على المالديف 5-1، في المباراة الودية الأولى التي جرت في ملعب ذياب عوانة، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند عام 2022، وحملت الأهداف توقيع ليلى المهيري «3 هاتريك» وأريج الحمادي ونعيمة إبراهيم.

وحرصت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، على التواجد في الملعب ومتابعة أحداث المباراة، ويلتقي المنتخبان مجدداً بعد غد «الأربعاء» على الملعب ذاته.