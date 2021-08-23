القايد يرفع علم الإمارات في افتتاح «بارالمبية طوكيو»

عزالدين جادالله (طوكيو)



يحمل بطلنا محمد القايد علم الإمارات في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الليلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تشهد مشاركة أكثر من 4400 لاعب ولاعبة من 160 دولة، وتستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل، في تحدٍ صعب في ظل جائحة كورونا التي فرضت وجودها على المشهد.

ويحمل 12 بطلاً وبطلة من أبناء الإمارات طموحات «أصحاب الهمم»، في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم، وهم: عبد الله سلطان العرياني ويمثل الدولة في 4 فئات هي 10 أمتار وقوف، و10 أمتار رقود 60 طلقة، و50 متراً (وقوف ومرتكز ورقود)، و50 متراً رقود 60 طلقة، وسلطان سيف العرياني في فئتي 50 متراً 3 أوضاع ورقود، وسيف النعيمي في فئتي 10 أمتار رقود و50 متراً رقود.

فيما تشارك عائشة المهيري في فئة الوقوف 10 أمتار«آر 4، ومحمد خميس خلف في وزن «88»، وموزة عبيد علي الزيودي في وزن «55» «رفعات القوة»، ومحمد القايد، ونورة الكتبي، وأحمد جاسم نواد، ومريم الزيودي، وسارة محمد الجنيبي «ألعاب القوى»، وأحمد مبارك المطيوعي «الدراجات».

سعادة وفخر



وعبر بطلنا البارالمبي محمد القايد عن سعادته وفخره برفع علم الدولة في هذا المحفل البارالمبي المهم، مشيراً إلى أن اختياره لهذه المهمة هو بمثابة تكريم وشرف، يزيد من عزمه على تحقيق إنجازات جديدة للدولة وتشريفها ببلوغ منصات التتويج.

ويمتلك بطلنا القايد سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث أحرز فضية وبرونزية في بارالمبية لندن 2012، ثم 3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا «ستادسكنال» في العام التالي.

وواصل تألقه، عام 2016 محرزاً خمس ذهبيات دفعة واحدة، حيث توج بـ4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة «دبي»، وذهبيته الأولى في دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو. وكان آخر إنجازات بطلنا البارالمبي محمد القايد 3 ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 «ذهبية وفضية وبرونزية».

ووجه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية رئيس البعثة الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم، مما كان له المرود الإيجابي على منتخباتنا الوطنية في كل المحافل الدولية.

وقال: «الأمل يحدونا أن نحقق المزيد من الإنجازات على أرض اليابان، هذا الأمل النابع من واقعٍ واعد وماضٍ تشهد عليه الأرقام والبطولات، فلقد شهدت الرياضة البارالمبية عبر الدورات السابقة حصول أبطالنا على العديد من الميداليات وبنسق تصاعدي منذ دورة ألعاب سيدنى في مطلع القرن الحالي التي حققنا خلالها أربع ميداليات، واستمر هذا الأداء الرفيع لأبطالنا حتى بارالمبية ريو الأخيرة، والتي شهدت حصولنا على سبع ميداليات في رفعات القوة وألعاب القوى والرماية، وبإذن الله كلنا ثقة في أبطالنا أن يستمر هذا النسق التصاعدي ليحققوا المزيد من الميداليات والأرقام ليرتفع علم دولة الإمارات في سماء شرق الكرة الأرضية.

وأضاف: إننا وإذ نسجل المشاركة السادسة في دورة الألعاب البارالمبية، فنحن نهنئ أنفسنا وقيادات البلاد الرشيدة بهذه السلسلة المتواصلة من المشاركات، فضلاً عن تحقيق تسع عشرة ميدالية خلال الخمس مشاركات السابقة، تلمع فيها أربع ذهبيات في رفعات القوة وألعاب القوى والرماية. كذلك فنحن نفخر بتسجيل أول مشاركة نسائية في الرماية من خلال اللاعبة عائشة المهيرى كذلك الحال بمشاركتنا الأولى في الدراجات الهوائية من خلال اللاعب أحمد المطيوعي.



بشرى سارة



حملت النسخة الحالية بشرى سارة لفاقدي حاسة البصر حيث بات بإمكانهم قراءة ما هو مكتوب على الميداليات التي سيفوزون بها، فميداليات الألعاب البارالمبية محفور عليها طوكيو 2020 بلغة برايل، كذلك توجد دوائر ظاهرة على جانب الميداليات لتسهيل تمييز أنواع الميداليات عن طريق اللمس، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب البارالمبية، التي يتم فيها توفير هذا الخيار للرياضيين الكفيفين.