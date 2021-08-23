«السيتي» يختار سكوت لنحت «تماثيل الأساطير»

أبوظبي (الاتحاد)

اختار مانشستر سيتي الفنان آندي سكوت لنحت تماثيل لثلاثة من أساطير النادي، هم البلجيكي فينسينت كومباني، والإسباني ديفيد سيلفا، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وجاء اختياره بعد عملية تقييم شاملة بدأت في مارس 2020.

وُلد أندي سكوت في جلاسكو وتخرج في كلية الفنون بالمدينة، ويعد واحداً من أشهر النحاتين في العالم بفضل أسلوبه المميز والمبتكر، والذي يرتكز على الحرفية التقليدية وتقنيات التصنيع الحديثة.

وتضم محفظة أعماله الفنية المميزة أكثر من 80 مشروعاً فنياً معاصراً في المملكة المتحدة ومختلف أنحاء العالم، ويعمل آندي حالياً من الاستوديو الخاص به في مدينة فيلادلفيا الأميركية على صنع أعماله الفنية باستخدام الفولاذ المجلفن.

وبدأ العمل على تنفيذ مشروعي تماثيل كومباني وسيلفا في يونيو 2020، والتي وصلت في الموعد المحدد إلى مانشستر من فيلادلفيا في أغسطس 2021، وسيتم وضعهما خارج ملعب «الاتحاد» قبل مباراة عطلة نهاية الأسبوع أمام أرسنال، فيما سيتم استكمال تمثال النجم أجويرو الذي غادر النادي هذا الصيف في عام 2022.

وتم الإعلان عن المشروع من معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بعد رحيل فينسينت كومباني الذي يعتبر «الكابتن» الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي الممتد لنحو 127 عاماً، وذلك في صيف 2019.

ويأتي تكريم هؤلاء اللاعبين الثلاثة، تقديراً لمساهمتهم المميزة في تألق النادي، خلال السنوات الماضية.

وأكد معالي خلدون المبارك منذ ذلك الحين أنه سيتم مواصلة تكريم أساطير كرة القدم الذين كانوا جزءاً من النادي خلال السنوات والعقود السابقة.

وبمناسبة تكليفه بهذا المشروع، قال آندي سكوت: شعرت بسعادة غامرة عندما سمعت باختياري لمهمة نحت تماثيل لكومباني وسيلفا وأجويرو، إنه لشرف كبير أن أقدم هذه الأعمال الفنية التي سيراها مئات الآلاف من المشجعين ليتذكروا إنجازات أبطالهم في عالم كرة القدم.

وأضاف: لطالما أدهشتني حركة وأداء الرياضيين ولاعبي كرة القدم على وجه التحديد، وكيف يتوقعون الكرة، وكيف يتحدون مع زملائهم في الفريق، وأحياناً كيف يختارون مكان وقوفهم ببساطة.

وقال: شكل تجسيد هذه الحركات والميزات تحدياً كبيراً بالطبع، وخاصة خلال الجائحة التي منعتننا من مقابلة كومباني وديفيد سيلفا على أرض الواقع، ولكنني حاولت من خلال إجراء بحث مكثف ورؤية الكثير من الأفلام والصور الفوتوغرافية التقاط خصائصهم الجسدية الفريدة وحركاتهم المميزة، بطريقة آمل أن تعكس تميزهما وانطباع الجمهور عنهما.

وأضاف: كنت سعيداً للغاية بالعمل على هذا المشروع المرموق، ولا يسعني الانتظار حتى ألتقي بالفريق شخصياً، خلال أعمال التركيبات النهائية للتماثيل في استاد «الاتحاد» هذا الأسبوع.

ومن جهته قال معالي خلدون المبارك: إننا سعداء باختيار أندي سكوت لإنجاز هذا المشروع، كونه يتمتع بخبرة واسعة في الفن المعاصر، واستخدام المواد الصناعية، فقد كان الخيار الأنسب لتصميم هذه الأعمال الفنية لمانشستر سيتي.

وبطبيعة الحال، لا يحتاج فينسينت وديفيد إلى تماثيل لتكريم إنجازاتهما في مانشستر سيتي على مدار العقد الماضي، باعتبارهما أساطير النادي خلال مسيرتهم المميزة، ولكن هذه الأعمال الفنية ستذكر الأجيال القادمة بالإنجازات واللحظات الاستثنائية التي سجلها هذان النجمان».

وقال ريتشارد ليز رئيس مجلس مدينة مانشستر: إن قرار نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بتكليف أندي سكوت بمهمة إنشاء تماثيل لمجموعة من لاعبيهم البارزين يمثل خبراً مهماً بالنسبة لمدينتنا، وتسهم هذه الأعمال الفنية بتعزيز المشهد الجمالي والثقافي وتوليد قيمة اقتصادية كبيرة للمدينة.

وأضاف: اطلعت على أعمال أندي وأنا سعيد برؤية أعمال فنية جديدة له في مانشستر، ولا شك أنها ستكون مقصداً لمشجعي مانشستر سيتي، وستنال إعجاب واحترام الملايين من سكان المدينة وزوارها.