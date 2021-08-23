«نسر الرجاء» يخطف قلب العرب والعين

معتز الشامي (دبي)

بات المغربي سفيان رحيمي، أحدث الوجوه المنضمة إلى دوري الإمارات، بعدما التحق رسمياً بنادي العين، وجهته الجديدة، بعد مسيرة حافلة مع «قلعة الرجاء»، حامل لقب كأس العرب، والذي لعب دوراً كبيراً في حصدها لفريقه، ليفي «الفتى الذهبي» للكرة المغربية بوعوده لجماهير «النسور الخضراء».

وينضم رحيمي رسمياً إلى «الزعيم»، بعدما أعلن عبر حسابه الرسمي في ساعة متأخرة من مساء أمس، سفره إلى الإمارات، في إشارة لبدء مشواره الاحترافي في توقيت تحول خلاله إلى «فتى ذهبي» لناديه وللكرة المغربية، بعدما تُوج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال مع فريقه على حساب الاتحاد السعودي في مباراة ماراثونية.

رحيمي ينتمي إلى عائلة رجاوية بامتياز، فهو ابن محمد رحيمي لاعب الرجاء الأسبق حتى سن الشباب، حتى ترك الملاعب للإصابة، ليعمل داخل النادي مسؤولاً لـ «المهمات» ومعدات التدريب، ومنذ أن ولد رحيمي أصغر أشقائه وقلبه «معلق» بالرجاء، حيث انضم له وهو بعمر 7 سنوات وتدرج في صفوفه حتى الفريق الأول.

ونال لاعب العين الجديد، تعاطف الجميع، في ظل حرصه على تكريم والده على منصة التتويج بكأس العرب، فخطف قلوب الجماهير العربية والمغربية، وقبلهما قلوب «الأمة العيناوية»، خصوصاً عندما أصر على الاحتفال مع أبيه بالألقاب والإنجازات التي يحققها لفريق طالما عشقه منذ الصغر، لدرجه أنه أصر على تأجيل التحاقه بالعين إلى ما بعد المشاركة في نهائي كأس العرب لأنه وعد جماهير ناديه بحصد باللقب.

وشغل سفيان رحيمي الشارع الرياضي العربي لأنه أشعل السباق بين الزمالك والأهلي لنيل خدماته، كما كان مطلوباً في بعض الأندية السعودية، قبل أن يحسم وجهته ويختار «قلعة الزعيم» العيناوي، وخطفت لحظة بكائه هو وأبيه خلال إعلانه الرحيل عن الرجاء، قلوب جماهير العرب وناديه الجديد معاً.

ويغيب رحيمي الصفقة الجديدة، عن كتيبة العين في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين أمام الإمارات، وحقق اللاعب إنجازاً رجاوياً ومغربياً غير مسبوق، لأنه أول لاعب يسجل في 3 نهائيات كبيرة مختلفة، بعدما أحرز «ثنائية» في نهائي الكونفيدرالية 2018 أمام فيتا كلوب، ونهائي 2021 أمام شبيبة القبائل، ويملك اللاعب أرقاماً مؤثرة مع الرجاء الموسم الماضي، بعدما شارك في 46 مباراة بكل البطولات، وسجل 20 هدفاً وصنع 12 هدفاً، وسدد 123 مرة، منها 61 على المرمى، كما نال 7 ركلات جزاء سجلها جميعاً، وقام بـ 1302 تمريرة، منها 59 انتهت إلى أهداف، واستعاد الكرة 82 مرة.