«أمواج الخالدية» يحلق بكأس زايد في وارسو

أبوظبي (الاتحاد)

في يوم مشهود لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، استضافت أشهر مضامير بولندا، وإسبانيا، وفرنسا، جملة من السباقات القوية لكأسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والوثبة ستاليونز.

وتأتي إقامة السباقات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية. وتصدر كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر (جائزة أوروبا البالغة 25 ألف يورو)، مشهد السباقات بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، والذي حلق به المرشح الأول «أمواج الخالدية» لإسطبلات الخالدية.

وفرض «أمواج الخالدية» بإشراف المدرب ام كاسبرزايك، وقيادة الفارس اشتيبان مازور، نفسه بقوة متفوقاً بفارق 9 أطوال عن «الساحر» بقيادة اس ابييف، مسجلاً زمناً وقدره 2:56:70 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «هوسكو دو بوزلس» بقيادة دي ساباتابيكوف.

وخطف الجواد «الفيصل» للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، بإشراف ام كاسبرزايك «ثنائية»، لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، بقيادة كي كرزيبوسكي بفارق عنق عن «هان راستبان» بقيادة ام سيرنس، ومسجلاً 1:47:90 دقيقة. ومن جهة أخري تألق بريق المهرة «هيرا دوفاوست» لشركة شادويل، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة دامين مورين، حين انتزعت لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 12 ألف يورو، والذي أقيم بمضمار رويان الفرنسي.

وجاء فوز المهرة المنحدرة من نسل «نو ريسك الموري» بفارق عنق عن «اسما تورتيس» بقيادة مايكل فورست، وسجلت زمناً وقدره 1:52:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «هالويشادو» بقيادة توم باكويت.

وعلى صعيد آخر، نجح الجواد «سيفيل دو غزال» للشقب ريسنج، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة الكساندر جافلان، في الفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 8400 يورو، والذي أقيم بمضمار سان سباستيان في اسبانيا. وتفوق البطل «سيفيل دو غزال» البالغ من العمر أربع سنوات، بفارق نصف طول عن «فواريت» بقيادة جي كورسجين، فيما جاء ثالثاً بفارق 1.75 طول عن صاحب المركز الثاني «هافان دو لاردوس»، وسجل الفائز زمناً وقدره 2:20:96 دقيقة.

وأعربت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في حديث للتلفزيون البولندي عن سعادتها باستمرار سباقات المهرجان على الرغم من جائحة كرونا.وأشارت إلى أن وارسو احتضنت يوماً مشهوداً للسباقات العربية، أبرزها كأس زايد الذي يعد أحد أبرز السباقات في روزنامة المهرجان، حيث يتيح الفرصة لمشاركة نخبة من الخيول القوية للتنافس على كأس زايد (جائزة أوروبا بتاريخها العريض لمدة 13 سنة) وكونه مصنفاً من الفئة الثالثة.

وأضافت: جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الأولى، الذي يعد من أغلى السباقات للخيول العربية الأصيلة في العالم بجائزته المالية البالغة 5 ملايين درهم، سيقام 5 ديسمبر المقبل بمضمار العاصمة أبوظبي.