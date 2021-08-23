قاتل «الديوك» يقترب من ليون!



أنور إبراهيم (القاهرة)

توصل أوليمبيك ليون الفرنسي إلى اتفاق مبدئي مع ليفربول الإنجليزي لضم السويسري شاكيري «29 عاماً» مقابل 11 مليون يورو.

وكان النادي الفرنسي يأمل منذ فترة في الحصول على توقيع شاكيري، من أجل تدعيم الخط الأمامي الذي تأثر كثيراً، برحيل مهاجمه الأول الهولندي ممفيس ديباي إلى برشلونة الإسباني. وتوصل شاكيري من جانبه إلى اتفاق كامل مع إدارة ليون، بشأن راتبه وامتيازاته الأخرى، من دون أن يفصح عن أرقام.

ويأمل ليون في التوصل إلى اتفاق نهائي في الساعات المقبلة، أو خلال الأسبوع على أقصى تقدير.

ويعتبر شاكيري الذي لديه رصيد 96 مباراة دولية، و26 هدفاً مع منتخب بلاده، ثالث لاعب يتعاقد معه ليون، بعد أن ضم داميان دا سيلفا، في صفقة انتقال حر ومجاناً في بداية «الميركاتو الصيفي» الحالي، وإيميرسون قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وشاكيري «جلاد» منتخب «الديوك» الفرنسي في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو2020» في يونيو الماضي، سيكون بمثابة الداعم لهجوم ليون الذي تأثر كثيراً برحيل ديباي .

وكان شاكيري انتقل إلى ليفربول في «صيف 2018»، قادماً من ستوك سيتي، مقابل 15 مليون يورو ولعب مع «الريدز» 63 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع 9 أهداف أخرى، وهى محصلة ضعيفة في 3 سنوات.

ولم ينجح شاكيري في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لليفربول، بسبب وجود ثلاثي الهجوم «الناري» ماني وفيرمينو وصلاح.