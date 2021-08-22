تشيزني أصاب «السيدة العجوز» بـ«نقطة»!



روما (أ ف ب)

عكّر الحارس البولندي تشيزني عودة المدرب ماسيميليانو أليجري إلى يوفنتوس، الفريق الذي قاده إلى اللقب خمس مرات متتالية، وذلك بإهدائه أودينيزي هدفين عادل بهما النتيجة 2-2 اليوم «الأحد» على أرضه في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وبدا يوفنتوس في طريقه للخروج بالنقاط الثلاث، في مستهل رحلته، نحو استعادة اللقب الذي تنازل عنه لإنتر، بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية، وذلك بتقدمه على أودينيزي بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر الأرجنتيني باولو ديبالا «3»، والكولومبي خوان كوادرادو «23»، لكن تشيزني ارتكب خطأين قاتلين، سمحا لأصحاب الأرض بالتعادل من ركلة جزاء للأرجنتيني روبرتو بيريرا «51»، والإسباني جيرارد ديلوفيو «83»، حارماً أليجري من الفوز في بداية عودته خلفاً لأندريا بيرلو.

وكما أنهى الموسم الماضي أمام بولونيا حين فاز 4-1، ما خوّله نيل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بدأ يوفنتوس اللقاء الأول للموسم الجديد بجلوس البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، لكن هذه المرة وسط الحديث عن رغبته بالرحيل عن النادي الذي وصل إليه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني قبل نهاية الشهر الحالي.

وفي تشكيلته الرسمية الأولى، بعد عودته للإشراف على فريق «السيدة العجوز» الذي دربه من 2014 حتى 2019، وقاده إلى لقب الدوري خمس مرات متتالية، وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، بدأ أليجري اللقاء بخط أمامي مكون من الإسباني ألفارو موراتا وديبالا.

وفي المقابل، تواجد فيديريكو كييزا الفائز مع إيطاليا بكأس أوروبا على مقاعد البدلاء، كما حال الوافد الجديد من ساسوولو مانويل لوكاتيلي الذي أنهى الأربعاء صفقة انتقاله إلى عملاق تورينو.

وسبق لرونالدو الذي توج الموسم الماضي هدافاً للدوري بـ29 هدفاً، أن غاب عن المباراة الاستعدادية الأخيرة ليوفنتوس الخميس ضد فريق الشباب، معززاً بذلك ما يشاع عن رغبته بالرحيل.

لكن أليجري شدد الجمعة بأن ابن الـ36 عاماً باقٍ في الفريق رغم ما تتناقله وسائل الإعلام، مؤكداً بأن أفضل لاعب في العالم خمس مرات جاهزُ لخوض ما سيكون عامه الرابع والأخير من العقد الذي يربطه بيوفنتوس.

وبعدما تحدثت تقارير في الآونة الأخيرة عن رغبة المدرب الجديد-القديم لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإعادة رونالدو إلى النادي الملكي، خرج الرجلان ببيان نفيا فيه ما يشاع لكن اللاعب لم يؤكد أنه باقٍ في يوفنتوس.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية الثلاثاء أن وكيل أعمال رونالدو، جورجي منديش، عرض النجم البرتغالي على مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن إمكانية التحاقه بغريميه السابقين في برشلونة الإسباني، النجمين البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، والانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.