السودان يخسر «ودية» النيجر بـ «ثنائية»

معتصم عبدالله (دبي)

خسر منتخب السودان أمام النيجر 1-2، في المباراة الودية الأولى، مساء اليوم «الأحد»، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن معسكر «صقور الجديان» بالإمارات، في إطار التحضيرات لخوض الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وسجل زاكاري لامبو في الدقيقة 15، وأمادو مونتاري في الدقيقة 60، فيما أحرز للسودان معاذ القوز في الدقيقة 63.

ويستضيف اتحاد الكرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، معسكر السودان في دبي، والمستمر حتى 29 أغسطس الحالي، تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

ويخوض «صقور الجديان» مباراته الودية الثانية أمام النيجر في الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، على ستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، تأهباً لانطلاقة مشواره في الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022» ضمن المجموعة التاسعة، والتي يستهلها بمواجهة مضيفه المغرب 2 سبتمبر المقبل، فيما ستكون مباراته الثانية أمام ضيفه غينيا بيساو في أم درمان في 7 سبتمبر.

في المقابل، يستعد منتخب النيجر لمواجهتي بوركينا فاسو في 2 سبتمبر بمدينة مراكش المغربية، وجيبوتي في 6 سبتمبر بالرباط.

ودفع الفرنسي هوبير فيلود مدرب «صقور الجديان» بتشكيلة غلبت عليها العناصر الاحتياطية باستثناء السمؤال ميرغني، أبو عاقلة عبدالله، وشرف شيبوب، حيث أشرك الحارس منجد النيل، بجانب رباعي الدفاع وليد حسن، السمؤال ميرغني، أحمد وضاح، عمر المصري، وثنائي الارتكاز ضياء محجوب ومحمد الرشيد، ومن أمامهم الثلاثي أبو عاقلة عبدالله، شرف شيبوب، معاذ القوز، ووليد الشعلة في المقدمة الهجومية.

وشهدت انطلاقة الشوط الثاني، مشاركة عدد من الأساسين في قائمة «صقور الجديان»، بدخول القائد نصر الدين الشغيل، الجزولي نوح، محمد أرنق، ياسر مزمل، بجانب الحارس إسحق أدم، ليتحسن أداء المنتخب السوداني مقارنة بالشوط الأول.

واقتنص أمادو مونتاري الهدف الثاني لمنتخب النيجر في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة، قادها اديبايور ومرر كرة بينية عالجها مونتاري بذكاء، بعد مراوغة الحارس البديل إسحق أدم، ورد معاذ القوز سريعاً بتقليص الفارق لصقور الجديان في الدقيقة 63 مستغلاً خطأ من دفاع النيجر في تشتيت كرة عرضية عالجها الفوز بتسديدة مباشرة.

وشهد الجزء الأخير من عمر المباراة مشاركة الثلاثي حسين الجريف، رمضان عجب، وصلاح عادل، لتستمر محاولات «صقور الجديان» في إدراك التعادل دون جدوى حتى صافرة النهاية للحكم يحيى الملا الذي قاد طاقم التحكيم الإماراتي للمباراة بمعاونة مسعود حسن، جمعة المخيني، وحميد الشامسي «حكم رابع».