المدفع: استضافة «آسيوية الملاكمة» تعزز جهود التعافي من الجائحة

دبي (وام)

أكد خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة إن دولة الامارات تمكنت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ونهجها الاستشرافي، من التعافي سريعاً من تداعيات فيروس كوفيد-19 على قطاعاتها الرئيسة، مشيراً إلى أن استضافة بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة، تعد اعترافاً عالمياً جديداً على مكانتها الرائدة على مستوى العالم وشهادة ثقة مهمة لإجراءاتها وبروتوكولاتها الطبية لوقاية المجتمع والزائرين، ودليلاً واضحاً على جاهزيتها وتطور بنيتها التحتية التي تجعلها قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

وأضاف:«مشاركتنا في هذه البطولة القارية بأكبر بعثة لدولة الإمارات دليل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح لتطوير الرياضات والألعاب الفردية بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، كجزء من رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في تأهيل جيل من الرياضيين المتميزين والقادرين على المنافسة والتفوق وحصد الألقاب وتحقيق الإنجازات وتمثيل الدولة في جميع المنافسات والبطولات على مستوى العالم».

وفي أبرز النتائج للأدوار التمهيدية فاز لاعب طاجيكستان زويدوف بوزن 48 كجم، والقيرقيزي ديربيك بوزن 54 كجم، والعراقي اسحاق جعفر بوزن 51 كجم، وبنفس الوزن فاز الأوزبكي احمدوف، والهندي جونكثام. وفي وزن 75 كجم فاز الإيراني فاردين كاليفالو، والهندي ديباك والكازاخي أليسكروف، وفي وزن 86 كجم فاز الكازاخي موكاتاييفو ديوربيك. وفي وزن 92 كجم فاز الهندي لورا والايراني جاشناني مهدي.

من جهة أخرى يلتقي لاعب الإمارات عبد الله فهد الشحي في نزال قوي مع الطاجيكي فازيلوف بوزن 46 كجم، ويلعب الإماراتي محمد ماجد الخضيري مع الطاجيكي اكساموف بوزن 52 كجم، ويلعب الإماراتي هلال محمد النقبي مع الأوزبكي نوركوسيموف بينما في وزن 57 كجم، وسيلعب الإماراتي منصور خالد مع الهندي انشيل، وفي وزن 60 كجم يلعب الإماراتي عبد العزيز حماد مع الإيراني راكاني، وتختتم لفاءات لاعبي الإمارات عندما يلعب جاسم محمد النقبي مع الكويتي صالح الهاجري.