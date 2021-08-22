جنابري ينقذ البايرن من «الصدمة والترويع»!

برلين (أ ف ب)

أهدى سيرج جنابري فريقه بايرن ميونيخ، الساعي إلى لقبه العاشر توالياً، فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد يوليان ناجلسمان، وجاء بشق الأنفس على ضيفه كولن 3-2 في المرحلة الثانية.

وكان النادي البافاري استهل مشواره في الدوري مع المدرب السابق للايبزج الذي حل بدلاً من هانزي فليك المنتقل لتدريب المنتخب الألماني، بتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1، ليتابع بذلك سلسلة النتائج المتواضعة التي حققها في المباريات الاستعدادية «3 هزائم وتعادل».

لكن بايرن دخل لقاء الأحد بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بأول ألقابه للموسم إثر فوزه الثلاثاء على غريمه بوروسيا دورتموند 3-1 في مباراة الكأس السوبر الألمانية، قبل أن يضيف على حساب كولن الفوز الثاني بقيادة ناجلسمان.

وكان البايرن الأخطر في بداية اللقاء، وحصل على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عبر توماس مولر بعد تمريرة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن الكرة لامست القائم.

وواصل النادي البافاري أفضليته وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل أبرزها لنيكلاس زوله بعد لعبة فنية رائعة، لكن الحارس تيمو هورن تألق وحرمه من الوصول إلى الشباك.

وبعد معاناة كبيرة في الشوط الأول، استهل البايرن الثاني بأفضل طريقة وافتتح التسجيل بعد خمس دقائق، بفضل «البديل» جمال موسيالا الذي توغل في الجهة اليسرى، وتلاعب بالدفاع قبل أن يعكس الكرة إلى ليفاندوفسكي، فأودعها الأخير الشباك في الدقيقة 50، مسجلاً هدفه الثاني في الدوري بعدما كان صاحب هدف التعادل ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، والرابع في ثلاث مباريات رسمية بعد ثنائيته في الكأس السوبر.

واعتقد بايرن أنه حسم فوزه الثامن توالياً على كولن حين أهداه جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد عرضية من مولر عجز المدافع الإسباني خورخي ميري عن اعتراضها، لكن كولن رفض الاستسلام وقلص الفارق بعد دقيقتين فقط برأسية من الفرنسي أنتوني موديست بعد عرضية من يوناس هكتور «60».

واكتملت صدمة 20 ألف متفرج في مدرجات «أليانز أرينا» حين خطف كولن التعادل بعد ثوانٍ معدودة عبر مارك أوث بعد تمريرة من النيجيري كينجسلي أيهيزيبوي «62»، إلا أن جنابري فرض نفسه نجم المباراة بإعادة النادي البافاري إلى المقدمة بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية بعد تمريرة من يوشوا كيميش «71».

وكان ليفاندوفسكي قريباً من توجيه الضربة القاضية للضيوف بعد مجهود من موسيالا ومولر، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة (74).

وفي مباراة ثانية، فرض أونيون برلين التعادل 2-2 على هوفنهايم وحرمه من فوز ثان على التوالي، ليخرج بنقطة للمرحلة الثانية.

وبعدما افتتح فريق العاصمة التسجيل عبر نيكو جييسيلمان «10»، أنهى هوفنهايم، الفائز في المرحلة الافتتاحية خارج ملعبه على أوجسبورج برباعية نظيفة، الشوط الأول متقدماً بفضل النيجيري الأصل كيفن أكبوجوما «14» والدنماركي ياكوب برون لارسون «30»، قبل أن يخطف الضيف التعادل في مستهل الشوط الثاني عبر النيجيري تايوو أوونيّي «47».

ورفع هوفنهايم الذي فشل في تحقيق الفوز على أونيون برلين للمباراة الثالثة توالياً بينهما «هزيمة وتعادلان»، بعدما خرج منتصراً من المباراتين الأوليين موسم 2019 - 2020، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف فولفسبورج المتصدر بست نقاط.

وبهذا التعادل، تحضر أونيون برلين الذي أنهى الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه مارفين فريديتش بالإنذار الثاني، بأفضل طريقة لاستضافة كووبيون بالوسورا الفنلندي الخميس في إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الجديدة «يوروبا كونفرنس ليج»، بعدما فاز ذهاباً 4- صفر.