«البلوز» يدمر «المدفعجية»

لندن (أ ف ب)

حقق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عودة ناجحة إلى تشيلسي مسجلاً «باكورة» أهدافه مع الفريق، ليمهد الطريق إلى حسم «ديربي لندن» أمام جاره وغريمه أرسنال 2- صفر، ضمن قمة المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسجل لوكاكو الهدف الأول في الدقيقة 15 وأضاف رييس جيمس الهدف الثاني في الدقيقة 35.

بعد أن كانت تشيلسي محطته الأولى خارج بلاده، عندما انضم إليه قادماً من أندرلخت في عام 2011، لم يجد لوكاكو مكانه في «ستامفورد بريدج» ليتنقل بين عدة أندية، آخرها الإنتر الذي قاده الموسم الماضي إلى لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعود إلى لندن، بعد تسعة أعوام و360 يوماً من مباراته الأولى مع النادي في أغسطس 2011.

ورفع تشيلسي بطل أوروبا رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بالتساوي مع ليفربول وبرايتون وتوتنهام، فيما مني أرسنال بهزيمة ثانية توالياً، بعد سقوطه في الجولة الافتتاحية ضد الوافد الجديد إلى دوري الأضواء برنتفورد، ما يضع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا في مأزق علماً أنه يواجه البطل مانشستر سيتي تالياً.

وهذا الفوز الأول لـ«البلوز» على «المدفعجية» في أربع مباريات بعد ثلاث هزائم متتالية في نهائي الكأس المحلية عام 2020 ومباراتي الدوري الممتاز الموسم الماضي.

في مباراته الـ16 فقط بقميص تشيلسي، سجل لوكاكو هدفه رقم 114 في الدوري الممتاز الذي يعرفه جيداً، إذ انتقل من تشيلسي إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون، ومنه إلى مانشستر يونايتد عام 2017، قبل أن ينضم إلى الإنتر في 2019، ويعود إلى لندن بصفقة بلغت 97 مليون جنيه إسترليني «133 مليون دولار».

وبعدما غاب عن الفوز الافتتاحي لفريق المدرب الألماني توماس توخل أمام كريستال بالاس، بدأ لوكاكو أساسياً بدلاً من مواطن الأول تيمو فيرنر، فيما غاب الأميركي كريسيتان بوليسيك لإصابته بفيروس كورونا، وحل مكانه الألماني الآخر كاي هافيرتز.

وبعدما غاب عن المباراة الأولى لأرسنال -الذي حقق مركزاً ثامناً مخيباً الموسم الماضي، ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم- لإصابته بفيروس كورونا، دخل الجابوني بيار- إيميريك أوباميانج من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، فيما استمر غياب الفرنسي ألكسندر لاكازيت كون نتيجة فحصه ما زالت إيجابية، إلى جانب البرازيلي ويليان والحارس الإيسلندي أليكس رونارسون، كما يغيب بداعي الإصابة كل من المدافع البرازيلي غابريال ولاعب الوسط الغاني توماس بارتي والمهاجم إيدي نكيتيا.