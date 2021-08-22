جماهير منتخب السودان: شكراً منصور بن زايد

معتصم عبدالله (دبي)

رفعت جماهير منتخب السودان التي حضرت المباراة الودية لـ «صقور الجديان» أمام النيجر، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، لافتات الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واتحاد كرة القدم على استضافة معسكر منتخب السودان بالإمارات، والذي يستمر حتى 29 أغسطس الجاري، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



وزينت لافتات الترحيب بمنتخب السودان مدرجات ستاد آل مكتوم بنادي النصر، والذي استضاف المواجهة الودية الأولى لـ «صقور الجديان»، وحملت اللافتات المتنوعة عبارات الترحيب «من الإمارات إلى السودان جسر من المحبة والوئام»، و«نورتوا ديار زايد يا صقور الجديان»، و«أهلاً وسهلاً بأعضاء بعثة منتخب السودان».