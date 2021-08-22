31 لاعباً في قائمة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك 31 لاعباً، ضمن «القائمة الموسعة»، وذلك لدخول المعسكر المغلق يوم 26 أغسطس الجاري، استعداداً لمباراتي لبنان وسوريا، في الجولتين الأولى والثانية، من تصفيات المرحلة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى نهائيات «كأس العالم 2022».

وضمت قائمة المنتخب كلاً من علي خصيف، وفهد الظنحاني، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي، في حراسة المرمى، بالإضافة إلى بندر الأحبابي، وسعيد أحمد، وكايو كانيدو، وأحمد برمان، وخليفة الحمادي، وعبد الله رمضان، وخلفان مبارك، وعلي مبخوت، وزايد العامري، ومحمد العطاس، وسبستيان تيجالي، ومحمد برغش، ومحمود خميس، وخليل الحمادي، وعبد الله حمد، وطحنون الزعابي، وعلي سالمين، وفابيو ليما، وعلي صالح، وحسن المحرمي، ووليد عباس، وماجد حسن، وعبد الله النقبي، ومحمد جمعة، ويحيى الغساني، وشاهين عبد الرحمن، والحسن صالح.

وعادت إلى «القائمة الموسعة» الأسماء التي غابت عن تجمع المنتخب في صربيا مطلع الشهر الجاري بداعي الإصابة، خاصة فابيو ليما وعلي سالمين، ومحمد جمعة والعطاس وخلفان مبارك، حيث شهدت الأيام الأخيرة تواصلاً بين الجهاز الطبي للمنتخب والأجهزة الطبية للأندية التابع لها اللاعبون للوقوف على جاهزيتهم البدنية، كما شاركت بعض الأسماء في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وينتظر أن يتابع الجهاز الفني أداء الدوليين في الجولة الثانية، قبل تقليص الأسماء، لضم أجهز 27 لاعباً إلى «القائمة النهائية»، حيث يستعد المنتخب من خلال التدريبات اليومية على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

فيما يستعد منتخب لبنان بقيادة التشيكي ايفان هاسيك، في معسكر مغلق دخله في دبي اليوم «الأحد»، عبر تدريبات يومية، حتى موعد المواجهة المرتقبة أمام منتخبنا الوطني، يوم 2 سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن يغادر المنتخب على متن طائرة خاصة إلى الأردن في اليوم التالي لمواجهة سوريا في عمّان يوم 7 سبتمبر.