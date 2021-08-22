كلوب يتحدث عن «القوة الخارقة» و«حفرة» هالاند!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إعجابه الشديد بالنجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، وقال إنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الاهتمام بما يحققه هذا الفتى مع ناديه السابق الذي كان مديراً فنياً له قبل مجيئه إلى ليفربول عام 2015

وأضاف كلوب في حديث لصحيفة «بيلد» قائلاً: بالتأكيد هذا الفتى لديه قوة طبيعية غير عادية وموهبة استثنائية، وعندما أشاهده وهو يحتفل بأحد أهدافه بضرب الكرة في أرض الملعب، أخاف أن يتسبب في إحداث حفرة في الملعب!

وقال: عاجلاً أو آجلاً، سيكون هالاند محل صراع ومنافسة بين الأندية الكبرى، ربما يكون ذلك بصورة واضحة في العام المقبل.

وعندما سألته الصحيفة الألمانية: وهل سيكون ليفربول مهتماً بالحصول على خدماته؟ قال كلوب: إنه لاعب مثير لاهتمام أي نادٍ في العالم، وأنا أحب كثيراً القوة والطاقة التي يُظهرها على أرض الملعب، غير أن الاهتمام به يشمل كل الأندية الأخرى.

وأوضح كلوب إنه لا يعرف أين سيذهب بعد انتهاء عقده مع «الريدز» في 2024، وما إذا كان سيمدد هذا العقد أم لا.

وأضاف: ليس من المفيد في شيء أن أقول ماذا سأفعل بعد 3 سنوات، لأن ذلك سابق لأوانه تماماً، وكيف أفترض معرفة ماذا سيحدث بعد عام 2024، وغالبية الناس لا يعرفون ما سيحدث بعد أسبوعين أو ثلاثة.

وعن إمكانية التفكير في تدريب منتخب «المانشافت» الألماني، قال كلوب: لو كان عام 2024 هو آخر عام لي في تدريب ليفربول، فسوف أحصل على إجازة عام بعدها للراحة، ولما كان عقد هانسي فليك المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا ينتهي في 2024، ووقتها يمكن اعتباري مرشحاً لخلافته، ولهذا أقول: لا ينبغي أن يتصل بي أحد قبل نهاية عام 2024!.

جدير بالذكر أن كلوب منذ انضمامه إلى ليفربول، أصبح بطلاً في «أنفيلد» لأن فريقه ينافس بانتظام على صدارة الدوري، وحصل معه على بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج» عام 2019، كما نجح في موسم 2019-2020، أن يضع نهاية لثلاثين سنة من الانتظار، وفاز بالدوري الإنجليزي «البريميرليج».