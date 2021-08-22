بيكيه.. «مشكلة الساق»



مدريد (أ ف ب)

كشف برشلونة الإسباني الأحد أن قلب دفاعه جيرارد بيكيه يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها خلال التعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1 في الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال النادي الكتالوني من دون أن يحدد مدة الغياب، إن بيكيه يتعافى وتطور حالته سيحدد متى سيعود إلى الملاعب.

وخرج بيكيه في الدقيقة 30 من المباراة متأثراً بشكل واضح بعد احتكاك يأليكس بيرينجير، وحل بدلاً منه الأوروجوياني رونالد أراوخو.

وقبل أسبوع، سجل بيكيه الهدف الأول لبرشلونة في الدوري هذا الموسم ممهداً الطريق أمام فريق المدرب الهولندي رونالد كومان للفوز على ريال سوسيداد 4-2 في أول ظهور رسمي للفريق بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعانى بيكيه الأمرين الموسم الماضي، حيث ابتعد عن الملاعب من نوفمبر حتى أبريل بعد إصابتين متتاليتين في ركبته اليمنى.

ويشكل غياب بيكيه مصدر قلق لكومان الذي يتعين عليه إيجاد حلول في مركزي قلب الدفاع، لأن إريك جارسيا الذي لعب بجانب ابن الـ34 عاماً في أول مباراتين من الموسم، سيغيب أيضاً بعد تلقي بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة السبت.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشغل مركزي قلب الدفاع ضد خيتافي الأحد المقبل في المرحلة الثالثة من الدوري كل من الفرنسي كليمان لانجليه وأراوخو.