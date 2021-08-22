كليرمون يعاقب ليون



ليون (أ ف ب)

قلب الوافد حديثاً إلى الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم كليرمون- فيران تأخره أمام مضيفه ليون 1-3 إلى تعادل 3-3 في الدقائق القاتلة، حارماً مضيفه من فوزه الأوّل هذا الموسم، ضمن منافسات المرحلة الثالثة.

وكان ليون تعادل في عقر داره أمام بريست 1-1 في افتتاح «ليج1»، قبل أن يتعرض لخسارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه أنجيه في المرحلة الثانية، في مباراة شهت طرد مهاجمه الإيفواري ماكسويل كورنيه قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية.

في المقابل، حقق كليرمون مفاجأة مدوية في أوّل مشاركة له في النخبة بفوزه بمباراتيه الأولين على بوردو 2-صفر وعلى تروا بالنتيجة ذاتها، ليعود ويرفع بتعادله مع ليون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر بـ «العلامة الكاملة» باريس سان جيرمان الفائز على بريست 4-2 في افتتاح المرحلة الجمعة.

ويدين الوافد حديثاً بتعادله إلى مهاجمه البديل إلباسان راشاني من كوسوفو الذي دخل في الدقيقة 69 وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و90+1، ليرد على ثنائية مهاجم ليون موسى ديمبيليه «5 و21».

وبدا أن بطل فرنسا 7 مرات بقيادة مدربه الهولندي بيتر بوس سيمضي لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، فدك شباك ضيفه بثلاثية جميعها في الشوط الأوّل، منها هدفان لمهاجمه ديمبيليه العائد من صفوف بطل إسبانيا أتلتيكو مدريد بعدما لعب بقميصه لموسم واحد معاراً، في الدقيقتين الخامسة من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد خطأ من جاستيان داخل المنطقة، و21، بعدما تابع كرة سددها البرازيلي لوكاس باكيتا وصدها الحارس آرثور ديسماس.

وكان كليرمون أدرك التعادل عن طريق «النيران الصديقة»، بفضل ضربة رأسية من مدافع أصحاب الأرض الإيفواري سينالي ديومانديه بطريق الخطأ في مرمى فريقه، بعد ركلة ركنية نفذها مهاجم الضيوف جايسون بيرثوميه «12».

وتحول باكيتا إلى هدّاف بتسجيله الثالث بعد لعبة جماعية رائعة وتبادل للكرة مع مواطنه برونو جيمارايش وثم مع حسام عوار، ليدخل الهداف إلى منطقة الجزاء ويسدد أرضية عكسية على يسار ديسماس «45+1».

وعاقب كليرمون مضيفه على إهدار ثلاث فرص محققة في الشوط الثاني مع باكيتا «46» وديمبيليه «75» وتينو كاديوير من زيمبابواي «80»، ليسجل مباشرة بعد فرصة الأخير هدف تقليص الفارق بعد تمريرة في العمق داخل المنطقة، وجدت راشاني فقاوم عودة داميان دا سيلفا، وسدد كرة ساقطة فوق الحارس البرتغالي أنتوني لوبيش بعد خروجه لملاقاته.

وتابع ليون إهدار الفرص حيث وقف ديسماس سداً منيعاً أمام محاولتين توالياً لتوكو إكامبي وعوار في الدقيقة 89، قبل أن يسجل كليرمون هدف التعادل والثاني في المباراة لراشاني الذي تابع ركلة ركنية من جاستيان بنجاح ضربة رأسية في الشباك (90+1).