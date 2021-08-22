8 لاعبين «فئة مقيم» في قائمة «الفرسان»



منير رحومة (دبي)

ضمت قائمة شباب الأهلي في الموسم الجديد، 8 لاعبين مقيمين، من بينهم 3 أفارقة، وهم: المغربي خليل أجانا «19 سنة»، والأوغندي كريس أكينا «19 سنة»، والغيني مالك سيلا «18 سنة»، و3 برازيليين، وهم: جويلهيرم داسيلفا «19 عاماً»، ويوري سيزار «21 عاماً»، وإيجور جيسوس «20 عاماً».

وهناك أيضاً الباكستاني حمزه مسعود نصيب «19 عاماً»، واليمني خالد الأصبحي «18 سنة» .

وبالنسبة لفئة أبناء المواطنات، نجد بدر ناصر عبد العزيز «19 سنة»، وفي فئة مواليد الدولة الجزائري عبد الرحمن حميدي «18 سنة».

وتتوزع مشاركات هؤلاء اللاعبين من الفريق الأول، وحتى فريق 18 سنة، حسب اختيارات الأجهزة الفنية.

ومن جهة أخرى، تسابق إدارة شباب الأهلي الزمن، من أجل تسجيل الإيراني أحمد نور ضمن قائمة الفريق الأول، حتى يكون مؤهلاً للمشاركة في المباراة المقبلة أمام عجمان، ضمن الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة أن اللاعب انضم إلى التدريبات منذ الأسبوع الماضي، وأظهر جاهزية بدنية لخوض المباريات، واستعداداً لبدء تجربة جديدة مع فرق «الفرسان»، حيث يعول الجهاز الفني بقيادة مهدي علي، على اكتمال صفوف الأجانب بسرعة، من أجل التركيز في المنافسة بالدوري، وتحقيق بداية إيجابية، تساعد الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري في هذا الموسم.