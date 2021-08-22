«الشارقة الرياضي» يدعم فهد الحوسني



الشارقة (الاتحاد)

استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، «حكم النخبة» فهد بدر الذي يشارك في إدارة بطولة العالم للصالات المقررة في ليتوانيا خلال العام الحالي، مؤكداً أن اختيار الحوسني يمثل إضافة جديدة لإشراقات التحكيم الإماراتي، بعدما وقع عليه اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر لجنة كرة قدم الصالات، لتكون المرة الثانية التي تنال فيها الإمارات هذا الشرف، بعد أن سبقه حكمنا الدولي المعتزل خميس الشامسي بالتحكيم في مونديال كولومبيا 2016.

وقال: يأتي اختيار فهد الحوسني بمثابة شهادة تميز جديدة للحكام الإماراتيين في كرة قدم الصالات، واعتزازاً للرياضة الإماراتية، حيث يعد فهد من الحكام الذين أثبتوا أنفسهم محلياً وقارياً بالتركيز في المشوار الرياضي والاجتهاد والإصرار والعزيمة للوصول إلى مكانة متميزة في التحكيم في كبرى البطولات العالمية، مما يعد واجهة إماراتية رياضية في اللعبة.

وأضاف: نهنئ مجدداً اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على هذا الإنجاز، ونثني على تميز الحكم، ونشد من أزره، من أجل الظهور المميز في المحفل العالمي، حيث يمثل الرياضة الإماراتية في المقام الأول، كما يعتبر الاختيار نقلة كبيرة للحكم، والتي ستزيد من خبراته مهاراته وتضيف تميزاً جديداً إلى مسيرته في مجال التحكيم، مما يؤكد ريادة التحكيم الإماراتي والثقة العالمية به، وبالتأكيد سيكون حكمنا الدولي على أعلى قدر من الحماس والرغبة في التألق في هذا المحفل، مما ينعكس إيجاباً عليه بشكل عام.

وقال: إن اختيار الحوسني بمثابة دافع لبقية الحكام ونأمل زيادة عدد حكام الدولة في اللعبة، وثقتنا كبيرة في الظهور المشرف في البطولة العالمية المرتقبة، لأن اختياره لم يأت من فراغ من جانب الاتحاد الدولي للظهور في البطولة التي تضم صفوة الحكام على مستوى العالم في كرة قدم الصالات.

من جانبه، تقدم فهد الحوسني بالشكر والتقدير إلى عيسى هلال رئيس المجلس وعبد الملك جاني على الدفعة المعنوية الكبيرة والنصائح القيمة، مؤكداً أن اللقاء يدل على المساندة الدائمة من المجلس لكرة قدم الصالات بمختلف كوادرها ورغبته الكبيرة في تشريف الدولة ورفع علم الدولة في البطولة.