«ملكة السبرينت» تهدد «الرقم الصامد»!

يوجين (أ ف ب)

تابعت العداءة الجامايكية إيلين تومسون-هيراه على زخم تألقها في أولمبياد طوكيو الذي اختتم مؤخراً، حيث أحرزت ثلاثية ذهبية في سباقات 100 و200 والتتابع أربع مرات 100 متر، لتفرض نفسها «ملكة السبرينت» من دون منازع عقب تسجيلها ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 متر، وذلك في لقاء يوجين الأميركي الجولة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وأقيم اللقاء بعد أقل من أسبوعين على اختتام العرس الرياضي في اليابان، وقبل عام من استعدادات مقاطعة أوريجون الأميركية لاستقبال بطولة العالم لألعاب القوى في 2022.

وسجلت تومسون-هيراه زمناً بلغ 10.54 ثانية بفارق 0.05 ثانية عن الرقم القياسي العالمي بحوزة الراحلة الأميركية فلورنث جريفيث-جوينر «10.49 ثانية»، والذي ما زال صامداً منذ 33 عاماً، وتحديداً منذ يوليو 1988.

وحطمت العداءة الجامايكية، البالغة 29 عاماً، بفارق 0.07 ثانية رقمها القياسي الشخصي والثاني «قبل لقاء يوجين» في تاريخ هذه المسافة سجلته في طوكيو مع 10.61 ثانية، لتحطم حينها الرقم الأولمبي لجريفيث-جوينر أيضاً البالغ 10.62 ث حققته في سبتمبر خلال دورة ألعاب سيول.

قالت تومسون-هيراه بطلة أولمبياد ريو 2016 في سباقي 100 متر و200 متر: «أعتقد أن الرقم القياسي بات في متناولي، لأني حققت 10.5 ثانية، وما زلت أملك الكثير».

وتابعت: «العودة بعد بطولة كبرى «أولمبياد طوكيو»، وتحطيم رقمي القياسي الشخصي هو أمر مذهل، هو أمر مهم بالنسبة لي، لأن هدفي هو أن أكون قدوة للجيل الجديد».

وأردفت الفائزة بخمس ميداليات ذهبية أولمبية «لكني لن أنجرف كثيراً، إذ يجب أن أواصل العمل».

وفي صورة مطابقة لأولمبياد طوكيو، تغلبت تومسون-هيراه في يوجين على مواطنتيها المخضرمة، وبطلة العالم والألعاب الأولمبية مرتين «2008 و2012» شيلي آن-فرايزر برايس «10.73 ثانية» وشيريكا جاكسون «10.76 ثانية»، في سيطرة جامايكية 100 في المئة على سباق «السبرينت».

في المقابل، أنهت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون «21 عاماً» التي كانت حُرمت من المشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو عقب ثبوت تناولها لمادة الماريجوانا المخدرة، السباق في المركز التاسع الأخير بزمن قدره 11.14 ثانية.