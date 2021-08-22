كريستوف وصيف سباق السرعة النرويجي للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

فاز ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات للدراجات بالمركز الثاني في المرحلة الثالثة من جولة النروج، وتمكن الدراج المتخصص بسباقات السرعة من تقديم أداء قوي في المرحلة التي شهدت سباق سرعة نهائياً حماسياً في الكيلومترات الأخيرة، وانتهى بفوز منافسه مادس بيدرسن بالمركز الأول.

أقيمت المرحلة على مسار متموج بطول 159.9كم انطلاقاً وانتهاءً في بلدة يوربلاند، ما أتاح للدراجين فرصة الانطلاق في أداء هجومي عدة مرات خلال السباق.

وتعليقاً على النتيجة، قال ألكسندر كريستوف: «كانت المرحلة شاقة وصعبة، إلا أن زملائي في الفريق تمكنوا من مواصلة دعمي طوال السباق، بمن فيهم الدراج الشاب فين فيشر-بلاك الذي دعمني حين تراجع مركزي وساعدني على التقدم من جديد. كما أن الفريق ساعدني في الوصول إلى المجموعة المتقدمة، وقد أوشكت على اجتياز منافسي بيدرسن، إلا أنه تمكن من انتزاع الفوز في النهاية بفضل قوته وأدائه، لذا يجب عليّ أن أتقبل النتيجة وأن أكون سعيداً بهذا المركز».

ويواصل الدراج إيثان هايتر (فريق إينيوس-جرينادييرز) احتلال صدارة التصنيف العام لجولة النروج، بينما يحتل بيستروم من فريق الإمارات المركز الحادي عشر بفارق 39 ثانية. وستقام المرحلة الرابعة اليوم على مسار بطول 156.5كم انطلاقاً من هينا بارك وصولاً إلى ستافانجر.