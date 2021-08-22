«الإمبراطور» راميرو يتصدر العناوين في البرازيل

مراد المصري (دبي)

تصدر راميرو لاعب الوصل العناوين في بلاده البرازيل، بفضل الهدف الذي سجله ليقود «الإمبراطور» للفوز على بني ياس في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حيث سلطت وسائل الإعلام الضوء على ظهوره الرسمي الأول وتألقه في ملاعبنا.

وأفردت صحيفة «ميوتيماو» تقريراً موسعاً عن اللاعب، من خلال التركيز على الكيفية التي تفوق بها بعدما خطف برأسه هدف الفوز القاتل، والتصويت الذي قام به الجمهور لاختيار رجل المباراة بعد ذلك، بما يؤكد أنه دخل قلوب مشجعي «الفهود» سريعاً.

واعتبرت الصحيفة أن اللاعب الذي يتواجد هنا على سبيل الإعارة من كورينثيانز عرف كيف يتأقلم بفضل تواجد المدرب أودير هيلمان، الذي يعرف جيداً كيفية توظيفه في أرضية الملعب.

ويبلغ راميرو صاحب الأصول الإيطالية من العمر 28 سنة، وهو الذي لعب طويلاً في صفوف جريميو بين عامي 2013 و 2018، قبل الانتقال إلى كورينثيانز، ويتميز بقدرته على ضبط الإيقاع في وسط الميدان، إلى جانب تسديداته القوية من المسافات البعيدة، لذلك كان من المفاجأة تقدمه لتسجيل هدف بالرأس، لكنه جاء في توقيت مثالي للغاية.