بعثة منتخباتنا لأصحاب الهمم تنتظم في القرية الأولمبية

طوكيو (الاتحاد)

انتظمت منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في القرية الأولمبية فور وصولها أمس الأول، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 التي تقام في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي من 160 دولة، وتضم بعثة منتخباتنا 32 عضواً، بينهم 12 لاعباً، للمشاركة في النسخة الحالية بطموحات اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً في سماء طوكيو.

واطمأن ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية مدير البعثة، على اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية في أعقاب دخولهم القرية الأولمبية، وقال: ثقتنا كبيرة في أبطالنا للسير على درب الإنجازات والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مما يضاعف من مسؤولية الجميع لتحقيق بصمة جديدة في طوكيو. ووصف مدير البعثة المشاركات الخارجية السابقة بالإيجابية، ونسعى في دورة الألعاب البارالمبية إلى تعزيز المكتسبات السابقة، أملاً أن تحقق هذه المشاركة أهدافها المنشودة، مما يضاعف مسؤولية اللاعبين وأجهزتهم الفنية والإدارية لحصد أفضل النتائج، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها النسخة الحالية التي تعد استثنائية بكل المقاييس لظروف جائحة كورونا، إلا أن العزيمة والتحدي هما شعار أصحاب الهمم في النسخة الحالية.

وفي السياق نفسه، حضر محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية رئيس البعثة، اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، التي أقيمت بطوكيو، أمس، للوقوف على آخر المستجدات بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في نسختها الجديدةِ.

وأشاد الهاملي بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها اللجنة في اجتماعها، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة البارالمبية باليابان لإنجاح النسخة الحالية على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن لدى أبطالنا إصراراً على بلوغ المجد الأولمبي على الرغم من هذه الظروف.

وقال الهاملي: الدعم الذي وفرته الدولة لأصحاب الهمم والتغلب على تبعات الجائحة ساهم بشكل كبير في سرعة عودة أبطالنا إلى تدريباتهم في إطار تحضيرهم للنسخة الحالية، بإقامة معسكرات داخلية وخارجية سيكون لها بالغ الأثر في المنافسات التي سيخوضها اللاعبون.

وأضاف رئيس البعثة:«إن منتخبنا قدر التحدي لتكرار سيناريو الإنجازات السابقة، والتي تعد بكل المقاييس تتويجاً لكل الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية على كافة الصعد للارتقاء برياضة أصحاب الهمم ودفع عجلتها إلى الأمام، في أعقاب ما قدمه أبطالنا وبطلاتنا من مستويات جيدة ونجاحات كبيرة في المحافل الدولية، وخاصة أن أندية الدولة المختلفة ظلت تمثل رافداً للمنتخبات الوطنية ومنجماً من ذهب في أعقاب تقديمهم للأبطال في كافة الألعاب، والذين كانت لهم كلمتهم المسموعة، حيث تشرفوا برفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل العالمية». واختتم محمد محمد فاضل الهاملي تصريحه بالقول: إن أبطالنا سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل تحقيق بصمة جديدة لدولة الإمارات في بارالمبية طوكيو 2020، ونتمنى أن تكلل الجهود بالنجاح.