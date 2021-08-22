بارتي تضرب موعداً مع «المفاجأة»

سينسيناتي (أ ف ب)

تجمع المباراة النهائية لدورة سينسيناتي، إحدى دورات الماسترز لدى الرجال والألف لدى السيدات للتنس، المتوج مؤخراً بذهبية أولمبياد طوكيو الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف خامساً عالمياً، مع الروسي أندري روبليف.

وفي نهائي السيدات، ضربت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً موعداً مع مفاجأة الدورة السويسرية بيل تيخمان.

واحتاج زفيريف إلى ساعتين و41 دقيقة ليفرض نفسه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و3-6 و7-6 في الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة جدلاً بين اللاعبين عقب اتهام زفيريف منافسه، بالحصول على تعليمات من مدربه، إذ مع نهاية المجموعة الأولى توجه تسيتسيباس إلى غرف تبديل الملابس مع حقيبته، فيما كان والده الذي يشرف على تدريبه جالساً في المدرجات يستخدم هاتفه النقال.

وعلى الرغم من صافرات الاستهجان الّتي رافقت عودة اليوناني، فإنه كان أكثر نجاعة في المجموعة الثانية، فبعدما خسر الشوطين الأول والثاني، قلب الطاولة على منافسه مستعيداً زمام الأمور وفاز بست مجموعات من أصل سبع، ودفع زفيريف لمجموعة ثالثة حاسمة.

وحاول تسيتسيباس مرة جديدة التوجه إلى غرف تبديل الملابس قبل بداية المجموعة الثالثة، إلاّ أنّ الحكم منعه من القيام بذلك، مذكراً إياه بقوانين الوقت القانوني المتاح للاعبين.

وبدا أن اليوناني سيحسم اللقاء لصالحه بعد تقدمه 4-1 و«40-30»، إلا أن زفيريف أكثر ديناميكية وفعالية مع 15 إرسالاً ساحقاً مقابل 8 لمنافسه، قلب الطاولة بدوره على منافسه ليحسم المجموعة والمباراة لصالحه.

قال زفيريف الذي وصل إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي، بعد اللقاء: «هي منافسة رائعة، مع الكثير من الشغف، الكثير من المشاعر»، مشيراً إلى إحباطه بعدما كان عمد تسيتسيباس للقيام بالأفعال ذاتها خلال اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي بطولة رولان جاروس الفرنسية وانتهى بفوز اليوناني.

ويأمل زفيريف في تحقيق لقبه الخامس في دورات الماسترز ألف نقطة، حين يواجه الروسي روبليف الذي كان خالف التوقعات بإقصائه في وقت سابق مواطنه دانييل مدفيديف، المصنف أول والمتوج الأسبوع الماضي في تورونتو، بنتيجة 2-6 و6-3 و6-3 في طريقه لبلوغ المباراة النهائية.

ووضع روبليف حداً لسلسلة من 4 هزائم توالياً، منذ أول لقاء بينهما، حيث لم يتمكن في خلال هذه السلسلة من انتزاع أي مجموعة أمام مدفيديف الفارع الطول «1.98 م و83 كلج»، والذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري.

وسيخوض روبليف النهائي الثالث عشر له في مسيرته والثاني في بطولة الماسترز الألف نقطة بعد خسارته الأولى أمام اليوناني تسيتسيباس في مونتي كارلو في مايو الماضي.

كما يخوض روبليف رابع نهائي له هذا العام، حيث لم يتمكن من الفوز سوى في دورة روتردام.

وعند السيدات، تغلبت بارتي المصنفة أولى عالمياً على الألمانية أنجيليك كيربر 6-2 و7-5.

وتلتقي بارتي التي لم تخسر أي مجموعة في سينسيناتي حتى الآن، في المباراة النهائية مع السويسرية تيخمان التي واصلت مغامرتها بإقصائها التشيكية كارولينا بليشكوفا بفوزها عليها 6-2 و6-4.

ولم تواجه الأسترالية التي تتصدر تصنيف اللاعبات المحترفات منذ 82 أسبوعاً، أي صعوبة في حسم المجموعة الأولى، لكنها لقيت مقاومة كبيرة في الثانية قبل أن تحسم الأمور في صالحها في مدى 75 دقيقة، محققة فوزها الرابع على منافستها مقابل خسارتين.

وكانت كيربر تعرضت للخسارة للمرة الأخيرة أمام بارتي بالذات في نصف نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

وستكون بارتي إحدى أبرز المرشحات لإحراز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن «الجراند سلام»، والتي تنطلق في 30 من الشهر الحالي على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك.

وسبق لبارتي أن أحرزت لقبين كبيرين في رولان جاروس عام 2019 وويمبلدون خلال العام الحالي.

في المقابل، تخوض تيخمان «24 عاماً» مباراتها النهائية الرابعة في مسيرتها والأولى هذا الموسم.

قال السويسرية بعدما سددت 27 ضربة ناجحة مقابل 10 لبليشكوفا: «مباراة نهائية أمام المصنفة أولى عالمياً، لا يمكنني أن أطلب أكثر».

وتعود آخر مباراة نهائية لتيخمان إلى العام الماضي، عندما خسرت أمام الأميركية جنيفر بريدي في نهائي دورة ليكزينجتون، في المقابل، حققت لقبين في مسيرتها عام 2019 في براغ وباليرمو الإيطالية.

وكانت تيخمان حققت مفاجأة مدوية في الدورين السابقين، بتخطيها اليابانية ناومي أوساكا ثم مواطنتها بيليندا بنسيتش المصنفة 12 عالمياً والمتوجة بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.