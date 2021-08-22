ذاكرة 22 أغسطس.. «الشبح» يبدأ المسيرة التاريخية مع لاكورونيا

مدريد (الاتحاد)

لم يستغرق الهولندي روي ماكاي وقتاً طويلاً، حتى يترك انطباعاً لدى انضمامه إلى ديبورتيفو لاكورونيا قادماً من تينيريفي الفريق الآخر في «الليجا» في مثل هذا اليوم «22 أغسطس 1999، وفي أول ظهور له في الدوري الإسباني مع فريقه سجل «هاتريك» في الفوز 4-1 على أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس.

وشهدت الأشهر التالية «هاتريك» آخر في الفوز على أتلتيكو مدريد، وثنائية في الفوز على برشلونة، وهدفاً وتمريرة حاسمة في الفوز 5-2 على ريال مدريد، حيث شق ديبورتيفو طريقه إلى اللقب الأول للنادي على الإطلاق في الدوري.

أمضى اللاعب الملقب بـ «الشبح» بسبب انسلاله مثل الشبح في المواقع الصحيحة لاقتناص الأهداف، ثلاث سنوات أخرى في ديبورتيفو، لبناء شراكة مخيفة مع زميله المهاجم دييجو تريستان، حيث فاز الفريق أيضاً بكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

فاز ماكاي بلقب هداف الدوري الإسباني بتسجيله 29 هدفاً في 38 مباراة في موسمه الأخير قبل أن يغادر إلى بايرن ميونخ في 2003، وفي الآونة الأخيرة، عمل كمدرب لفينوورد في وطنه هولندا، ولا تزال مساهمة ماكاي في العصر الذهبي لديبورتيفو عالقة في الأذهان بكل اعتزاز حتى اليوم في إسبانيا.