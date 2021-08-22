«الحذاء» يُبعد فرنانديز عن خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

غاب الإسباني لويس فرنانديز مهاجم خورفكان عن لقاء العين، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، ومن المحتمل عدم مشاركته أمام الوصل في الجولة الثانية لظروف الإصابة.

ولم يتحمل فرنانديز الطقس الحار الذي تسبب في معاناته من «الفطريات» في قدمه بسبب الحذاء، وبالتالي المعاناة من إصابة شديدة منعته من التدريب لأكثر من 10 أيام، وحرمته من المشاركة مع الفريق.

وعاد فرنانديز إلى تدريبات «النسور» في الفترة الأخيرة، إلا أنه يحتاج إلى وقت لاستعادة لياقته، واللعب أساسياً، رغم حاجة الفريق لجهوده في الجولة المقبلة بعد الخسارة أمام «الزعيم».