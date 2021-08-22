إصابة لاعب ليفربول بـ «الخرف العقلي»

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، إصابة لاعب خط وسطه السابق تيري ماكديرموت بمرض الخرف.

وأوضح ليفربول أن الفحوص الطبية التي جرت في المستشفى أظهرت أن ماكديرموت «69 عاماً» يمر بالمراحل الأولى لمرض خرف أجسام ليوي.

خرف أجسام ليوي عبارة عن فقدان ذاكرة يصيب كبار السن بصفة رئيسية وبطريقة تصاعدية، بجانب ضعف القدرة على الإدراك بشكل تدريجي، الأمر الذي يؤدي إلى الهلوسة وضعف في الاستيعاب والانتباه.

وقال ماكديرموت للموقع الرسمي لليفربول: «علي أن أتعايش مع الأمر وسأفعل ذلك، إنها الطريقة التي نشأت بها، لم أحقق أي شيء بسهولة».

وأضاف: «لست خائفاً من التعامل مع ذلك، فهناك لاعبون سابقون حالتهم أسوأ بكثير من حالتي».

وأشار: «القتال هو سمة ملازمة لي، الشيء الأسوأ هو أنني لم أكن أعرف ما الذي يدور حتى تم تشخيص حالتي».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن ماكديرموت قوله: «العدد مرعب فيما يتعلق باللاعبين السابقين الذي أصيبوا بالخرف أو الزهايمر».