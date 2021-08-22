«الزعيم» ينطلق بـ «السرعة 5» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

عبّر العين، «صاحب الرقم القياسي» في عدد مرات الفوز بدوري المحترفين تحت 21 عاماً «الرديف»، عن نواياه مبكراً بتصدره واجهة انطلاقة الجولة الأولى لموسم 2021- 2022، بفوزه العريض على ضيفه خورفكان 5-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأول على استاد خليفة بن زايد في «دار الزين».

ويعد «الزعيم» الفريق الأكثر تتويجاً بلقب دوري 21 في الاحتراف، في 7 مناسبات، منها ست نسخ على التوالي مواسم 2009- 2010 و2010- 2011 و2011- 2012 و2012- 2013 و2013- 2014 و2014- 2015، ولقب أخير في 2018- 2019.

وأنهى العين الشوط الأول لمباراة الجولة الأولى أمام خورفكان، متقدماً بهدفي مهاجميه عيسى خلفان في الدقيقة 13، والسوداني محمد عوض «مواليد الدولة» في الدقيقة 25، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف في الحصة الثانية، سجلها على التوالي علي البلوشي في الدقيقة 60، ومحمد عوض في الدقيقة 70، والبديل جوناتاس سانتوس 88.

وشهدت الجولة الأولى لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، 5 انتصارات بفوز العين على خورفكان 5-0، وشباب الأهلي على الإمارات 3-0، وعجمان أمام مضيفه النصر 1-0، وبني ياس على الوصل في زعبيل 2-0، فيما حسم التعادل مباراتي اتحاد كلباء والشارقة 2-2، والظفرة والجزيرة 0-0، ووصل إجمالي أهداف الجولة الأولى إلى 19 هدفاً في 6 مباريات باستثناء التعادل السلبي للظفرة والجزيرة.

ودشن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه الأول، بالفوز على ضيفه الإمارات 3-0 على استاد مكتوم بن راشد، وسجل سلطان فايز «17»، مالك سيلا «44»، وعبد العزيز البلوشي «4+90»، ثلاثية «الفرسان»، وشهدت المباراة أول حالة طرد في المنافسة بالإنذار الثاني على حمد سالم لاعب وسط «الصقور» في الدقيقة 68.

وقاد خليفة الشيباني لاعب وسط عجمان فريقه إلى تحقيق فوز «ثمين» على حساب مضيفه النصر، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، ليحصد «البرتقالي» أول ثلاث نقاط تحت قيادة مدربه عبدالله نوح المهري.

في المقابل، حقق فريق بني ياس الفوز الثاني «خارج القواعد» خلال الجولة الأولى، بتفوقه على مضيفه الوصل 2-0 باستاد زعبيل، وسجل عبدالعزيز الحمادي في الدقيقة 27 والبديل خليل البريكي 85 ثنائية «السماوي».

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة اتحاد كلباء أمام ضيفه الشارقة، وتقدم سعيد الكعبي في مرتين لـ «الملك» في الدقيقتين 17 و55، وأدرك «النمور» التعادل في المرتين الأولى بهدف ياسر البلوشي «44»، والثانية بواسطة «البديل» أيمن رشوق الجناح المغربي المقيد في فئة «المقيمين» في الدقيقة 89، في المقابل غابت الأهداف في مباراة واحدة خلال الجولة بتعادل الظفرة والجزيرة.