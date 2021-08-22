برشلونة.. «مهلهل» في «الباسك» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد فوزه على ريال سوسيداد 4-2، في الجولة الأولى للدوري الإسباني «الليجا»، فشل برشلونة في مواصلة انتصاراته في الجولة الثانية التي نزل فيها ضيفاً على أتليتك بلباو، بل وكاد أن يخرج مهزوماً، لولا هدف الإنقاذ الذي سجله الوافد الجديد الهولندي ممفيس ديباي قبل نهاية المباراة بربع الساعة لتصبح النتيجة 1-1، وبعد أن كان بلباو متقدماً بهدف في الدقيقة 50.

وهدف ديباي في الدقيقة 75، هو الأول له في مباراة رسمية في «الليجا»، مع فريقه الجديد برشلونة، الذي وقع له في صفقة مجانية هذا الصيف، قادماً من أوليمبيك ليون الفرنسي، بناء على طلب وإلحاح من مواطنه الهولندي رونالد كومان المديرالفني لـ «البارسا»، والذي يعرفه حق المعرفة منذ أن دربه عندما كان مديراً فنياً للمنتخب «البرتقالي».

ورغم التفوق الواضح للفريق «الباسكي» في شوط المباراة الأول، وإضاعة مهاجميه للعديد من الفرص، إلا أن لاعبي برشلونة نجحوا في إنهاء الشوط الأول، من دون أن يدخل مرماهم أي هدف، بل إنهم سجلوا هدفاً عن طريق المدافع أروخو الذي حل محل جيرار بيكيه الذي خرج للإصابة، ولكن حكم المباراة احتسبه ضربة حرة على اللاعب السويدي مارتن برايثويت، الذي أهدر بدوره فرصة أخرى للتقدم لـ «البارسا» في شوط المباراة الأول.

وكان نيتو حارس برشلونة في أسوأ حالاته، وكاد يتسبب في دخول مرماه أكثر من هدف.

وسجل هدف الفريق المضيف اللاعب إينيجو مارتينيز بضربة رأس رائعة وكانت سبباً - ضمن فرص تهديف أخرى- في حصوله على لقب رجل المباراة، بعد أن «صال وجال» وسط دفاع برشلوني «مهلهل».

وقدم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي أوراق اعتماده هدافاً كبيراً في المباراة، بعد أن سجل هدف التعادل من تسديدة رائعة، راوغ قبلها لاعبين، وكان بمقدوره أن يسجل هدفاً ثانياً قبل نهاية المباراة بأربع دقائق من تسديدة أخرى.

وصرح الفرنسي أنطوان جريزمان الذي لم يكن في حالته بقوله: كنا أكثر بطئاً من المعتاد، وافتقدنا عناصر مهمة يمكنها صنع الفارق «سيرجيو أجويرو، عثمان ديمبلي، فيليبي كوتينيو»، كما خسرنا خلال المباراة جيرار بيكيه الذي خرج مصاباً، وإيريك جارسيا، الذي لن يلعب مباراة خيتافي القادمة في الجولة الثالثة لـ «اليجا».