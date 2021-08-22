«سواريز غرناطة» ينضم إلى «القائمة الشهيرة»

مراد المصري (دبي)

رغم أن الأوروجوياني لويس سواريز لم يبدأ «عداد» أهدافه مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، في الدوري الإسباني «الليجا»، إلا أن هناك لويس سواريز آخر يسجل الأهداف حالياً، وهو مهاجم غرناطة الذي يسعي للسير على خطى من حملوا هذا الاسم في الكرة العالمية.

نجح المهاجم الكولومبي لويس سواريز في قيادة غرناطة لفرض التعادل على فالنسيا 1-1، بعدما أحرز هدف فريقه في مواجهة مثيرة في «الليجا»، ليبدو أن اللاعب «23 عاماً» يسير على خطى الهدافين الذين حملوا هذا الاسم المتميز.

لويس سواريز مهاجم غرناطة الحالي خاض مواسم عدة على سبيل الإعارة في دوري الدرجة الثانية مع ريال سرقسطة ورديف بلد الوليد، قبل أن ينضم إلى الفريق الأندلسي بعقد دائم في عام 2020، وبدأ ينال فرصته بدرجة أكبر هذا الموسم.

لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونة السابق من الأسماء البارزة على الساحة العالمية، في العقد الأخير، وهو الأشهر بين الجيل الحالي، رغم أنه لم يستهل مشواره مع «روخي بلانكوس» هذا الموسم.

لويس سواريز كان اسم هداف منتخب إسبانيا وبرشلونة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ونجح في قيادة إنتر ميلان إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده للفوز بلقب أمم أوروبا.

لويس سواريز من كولومبيا أيضاً يتواجد في الكرة العالمية في الوقت الحالي، حيث يتولى مهمة تدريب منتخب كوستاريكا.

يذكر أن سواريز هو اسم عائلة انتقلت إلى أميركا الجنوبية عبر المستكشفين الإسبان، وتعني «رجل السكر»، ويعود أصولهم إلى إقليم أستورياس في شمال غرب إسبانيا التي من أشهر مواليدها لويس إنريكي وفرناندو ألونسو وخوان ماتا ودافيد فيا.

