3 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «خليجي السباحة»

دبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا للسباحة نتائجه الإيجابية في اليوم الثالث لبطولة الخليج 28 للألعاب المائية المقامة حاليا في قطر، وأضاف 3 ميداليات جديدة عبارة عن «ذهبية وفضية وبرونزية» في افتتاح منافسات العمومي، وفاز يوسف المطروشي بذهبية وفضية، ونجح في تحقيق رقم جديد للدولة في سباقات 800، 400 سباحة متر حرة.

وبدأ يوسف المطروشي اليوم الأول في منافسات العمومي بالفوز بذهبية 800 متر حرة، محققاً رقما جديدا للدولة، بعد أن أنهى السباق بزمن 8:44:68 دقيقة بفارق 20 ثانية عن الرقم السابق «9:04 دقيقة» والمسجل باسم نجم منتخبنا الوطني السابق عبيد الجسمي.

وأضاف المطروشي فضية سباق 400 متر حرة برقم جديد للدولة أيضا بعدما أنهى السباق بزمن 4:12 دقيقة، بينما كان الرقم السابق 4:14 دقيقة. وفاز سباح المنتخب الوطني عمر الحمادي، بالميدالية البرونزية في سباق 200 متر متنوع، لينهي المنتخب الوطني منافسات اليوم الثالث بإجمالي 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.