تفعيل «رونالدو - ديبالا».. صناعة أليجري!



أنور إبراهيم (القاهرة)

قدم ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد القديم ليوفنتوس الإيطالي، نفسه للصحفيين اليوم، عشية المباراة الأولى التي يخوضها الفريق غداً «الأحد» في الدوري الإيطالي «الكالشيو» أمام أودنيزي.

وقال أليجري: دائماً ما يكون اللقاء الأول في المسابقة صعباً، سنواجه فريقاً قوياً بدنياً، وصعب المراس، ولهذا ينبغي أن نكون على القدر نفسه من الجاهزية البدنية والفنية.

ويستعد أليجري لبدء الفصل الثاني من وجوده مع «البيانكونيري»، بعد أن أسهم في فترة ولايته الأولى في فوز «السيدة العجوز» ببطولة الدوري 4 مواسم متتالية، قبل أن يحصل على قسط من الراحة طوال الموسمين الماضيين.

ويعتمد أليجري في التشكيلة التي ستواجه أودنيزي غداً، على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أنه سيكون موجوداً مع الفريق طوال هذا الموسم، ومشيراً إلى أن «الدون» أبلغه بذلك بصفة شخصية.

وقال أليجري: رونالدو يتدرب بجدية شديدة، من أجل الوصول إلى أفضل «فورمة» للمباريات، ولا صحة مطلقاً لما تردد عن رحيله خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي.

وسيحاول أليجري أن يصنع «ثنائياً» خطيراً من رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا، ويأمل أن ينجح الجوهرة الأرجنتينية في الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، وأن يستعيد الخطورة التي كانت تميزه عندما كان يلعب تحت قيادة أليجري في فترة ولايته الأولى.

وقال أليجري: لا نقاش في حقيقة أن ديبالا لاعب موهوب، ويملك مهارات فنية عالية، صحيح إنه لم يكن في أفضل حال خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب كثرة إصاباته، إلا إنه يمتلك عقلية مختلفة، ويثبت ذلك يوماً بعد الآخر.

وتطرق أليجري إلى الوافد الجديد لوكاتيللي القادم من ساسولو، وقال: ربما لا يشارك في مباراة غدٍ لعدم جاهزيته، ولكنني سعيد بوجوده في الفريق؛ لأنه لاعب مهم ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم والوصول إلى أفضل «فورمة»، وسيتحقق ذلك عند عودته من مباريات الأجندة الدولية مع منتخب إيطاليا.

وعن فرص الفوز بالدوري الإيطالي «الكالشيو»، قال أليجري: هناك 6 أو 7 فرق يمكنها الفوز بالدوري ونحن في مواجهتها جميعاً، ومهم جداً أن نفوز في أول مباراة حتى نحصل على دفعة معنوية جيدة تمنحنا المزيد من الثقة في استكمال المسيرة في قادم المباريات، ونحن في حاجة أيضاً إلى توازن جيد بين خطوط الفريق.