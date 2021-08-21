«صقور الجديان» يتدرب في دبي

معتصم عبدالله (دبي) أدى المنتخب السوداني الأول لكرة القدم، مساء اليوم «السبت»، على ملعب «ضباط الشرطة بدبي»، أول حصصه التدريبية، ضمن برنامج معسكره الإعدادي بالإمارات، والذي يستمر حتى 29 أغسطس الجاري، ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام النيجر غداً «الأحد»، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، والخميس المقبل باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.







وعبّر الدكتور حسن محمد عبدالله برقو عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عن عميق شكره ووافر امتنانه وتقديره للإمارات، على دعم الكرة السودانية، وتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى اتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لتكفلهم باستضافة معسكر «صقور الجديان»، مضيفًا أن الإمكانات والمرافق التي تم توفيرها من شأنها أن تجهز اللاعبين للمباريات المقبلة على أكمل وجه، مضيفاً أن للإمارات سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات الرياضية السودانية، وآخرها لقاء القمة السودانية بين الهلال والمريخ والذي أُقيم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ودعا برقو الجالية السودانية بالإمارات لدعم المنتخب عبر الحضور لمباراتي المنتخب الوديتين أمام النيجر في 22 و26 أغسطس، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.