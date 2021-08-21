ابن هزام: استضافة «صقور الجديان» تجسيد للعلاقة الوطيدة بين الإمارات والسودان

دبي (الاتحاد)

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، حرص الاتحاد على توفير كافة عناصر نجاح معسكر منتخب السودان المقام في الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. جاء ذلك لدى استقباله بعثة منتخب السودان التي وصلت إلى أرض الدولة صباح اليوم «السبت».

ورحب ابن هزام بالأشقاء في وطنهم الثاني، مؤكداً أن استضافة الإمارات المعسكر تأتي تعبيراً عن العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خصوصاً المجال الرياضي، والتاريخ الكبير للرياضيين السودانيين بالدولة، وحرصاً على تجهيز المنتخب الشقيق للاستحقاقات القادمة بداية بتصفيات كأس العالم 2022 التي تنطلق في سبتمبر.