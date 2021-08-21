السيتي.. «استعراض الخمسة»



لندن (د ب أ)

لقن مانشستر سيتي ضيفه نوريتش سيتي درساً في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 5- صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم «السبت»، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهدت أيضاً هذه الجولة، فوز ليفربول على بيرنلي 2-صفر، وأستون فيلا على نيوكاسل 2- صفر، وتعادل كريستال بالاس مع برينتفورد سلبياً، وليدز يونايتد مع إيفرتون 2-2.

سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة السابعة عندما استلم جابرييل جيسوس الكرة خلف مدافعي نوريتش سيتي داخل منطقة الجزاء، ليمرر كرة بعرض الملعب حاول جرانت هانلي إبعادها، لتصطدم بجسد الحارس تيم كرول، قبل أن تعانق الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 22، عندما مرر جيسوس كرة عرضية أرضية داخل منطقة الست ياردات، لتصطدم بقدم جاك جريليش قبل أن تعانق الشباك.

وسجل إيمريك لابورت الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 64، عندما لُعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء نوريتش، لتحدث حالة من الارتباك، قبل أن تتهيأ الكرة أمام لابورت الذي قابلها بتسديدة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 71 سجل رحيم سترلينج الهدف الرابع، عندما مرر جيسوس كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها سترلينج بتسديدة إلى داخل المرمى.

واختتم رياض محرز أهداف مانشستر سيتي الخمسة في الدقيقة 83، عندما استلم كرة طولية خلف مدافعي نوريتش داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك.

وحصد مانشستر سيتي، حامل اللقب، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام توتنهام بهدف، فيما ظل فريق نوريتش سيتي بلا رصيد حيث خسر أمام ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى.