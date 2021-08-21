بالعربي.. «فنان الزمان» بـ «قميص البركان»

منير رحومة (دبي)

تختلف الملاعب والأندية والمواسم، وتبقى نجومية المواهب الكروية ساطعة، بفنياتها ومهاراتها، تخطف قلوب المشجعين أينما حلت.

وهذا ما يعيشه النجم التونسي فراس بالعربي، الذي رغم انتقاله من الفجيرة إلى عجمان، إلا أنه حافظ على بريقه وتوهجه، بتألقه في الجولة الافتتاحية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث سجل «ثنائية»، وقاد فريقه الجديد إلى فوز كبير على النصر، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري.

ولم يحتج بالعربي إلى وقت للتأقلم والانسجام مع فريقه «البركان»، فظهر «مايسترو» في خط «الميدان»، بلمساته وتمريراته وتفاهمه الكبير مع زملائه، خاصة البرازيلي لياندرو سباداسيو، مقدماً أجمل انطلاقة له في الموسم الجديد، مؤكداً أنه «فنان» في كل مكان وزمان. وما يميز النجم الجديد لفريق «البركان» هو الروح الانتصارية العالية التي يؤدي بها بالعربي، وحماسه الكبير داخل الملعب، واستيعابه لفكر المدرب جوران، الذي دربه في الموسم الماضي مع الفجيرة، مما يقدم مؤشرات إيجابية لموسم ناجح.

ولم يخيب اللاعب الجديد لعجمان توقعات الجماهير، وكان لافتاً في أدائه ومساهمته في الفوز على «العميد»، وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة ترفع المعنويات، وتدعم الفريق في بقية مشوار الدوري.وما يزيد أيضاً من تفاؤل جماهير عجمان بنجمها الجديد، الذي لا يزال في عنفوان شبابه، حيث يمتد عقده لثلاثة مواسم، مما يجعله ركيزة ثابتة لبناء فريق قوي، قادر على تقديم أفضل العروض، والمنافسة بجدية في دوري المحترفين، وإنهاء المرحلة السلبية التي عاشها الفريق في الموسم الماضي، عندما كان يصارع من أجل تفادي الهبوط.