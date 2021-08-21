ليفربول.. نهاية العقدة!



لندن (أ ف ب)

حقق ليفربول فوزه الثاني توالياً هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه بيرنلي 2 - صفر ضمن المرحلة الثانية، أمام مدرجات ممتلئة للمرة الأولى منذ نحو سنة ونصف السنة في ملعبه.

وكان ليفربول، حامل لقب 2020، عاد بفوز صريح على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى، أحدها لنجمه المصري محمد صلاح.

وأمام مدرجات ممتلئة في ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ مارس 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، اقتسم ليفربول هدفيه على شوطي المباراة، الأول عبر البرتغالي دييجو جوتا «19»، والثاني عن طريق السنغالي ساديو ماني «69».

وهذه أول مرة في ثلاث مباريات ضمن الدوري، يفوز ليفربول في ملعبه على بيرنلي، بعد تعادلهما 1-1 في 2020، عندما أحرز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقب للمرة الأولى في ثلاثة عقود، وفوز بيرنلي 1- صفر مطلع العام الجاري.

وكان بيرنلي أنهى في يناير الماضي، سلسلة من 68 مباراة لليفربول دون خسارة على ملعبه، كانت الأولى بين 6 خسائر توالياً غير مسبوقة على أرضه.

وتصدر ليفربول الترتيب مؤقتاً بست نقاط من مباراتين، فيما تقام خمس مباريات في وقت لاحق، أبرزها مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يحاول تعويض بدايته البطيئة مع نوريتش، فيما تشهد المرحلة مباراة لندنية منتظرة الأحد بين تشيلسي بطل أوروبا ومضيفه أرسنال.

وبعد أقل من ثلث ساعة من البداية، تموضع البرتغالي جوتا داخل المنطقة، عاكساً برأسه عرضية اليوناني كوستاس تسيميكاس، لتسكن شباك الحارس بوب «19».

وسجل صلاح هدفاً ثانياً لليفربول، ألغاه حكم الفيديو المساعد «الفار» بداعي التسلل «27».

ولم يبقَ بيرنلي متفرجاً على مضيفه «الأحمر»، وكاد يعادل قبل الدخول إلى غرف الملابس، بيد أن جايمس تاركوفسكي أهدر أمام مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر «45».

وهذه المباراة الـ91 توالياً، منذ ديسمبر 2016، يحقق فيها ليفربول الفوز في الدوري بعد تقدمه في الشوط الأول.

وبعد محاولات عدة على مرمى بيرنلي مطلع الشوط الثاني، لعب قلب الدفاع العائد من إصابة قوية في ركبته الهولندي فيرجيل فان دايك تمريرة بعيدة المدى وصلت إلى اليافع هارفي إليوت على الجهة اليمنى ثم عبر ترنت ألكسندر أرنولد إلى السنغالي ماني المرتبص داخل المنطقة، تابعها قوية نصف طائرة بيمناه إلى يسار بوب «69»، ضامناً النقاط الثلاث لليفربول.

وأصبح ماني خامس لاعب يسجل 50 هدفاً أو أكثر لليفربول في ملعب أنفيلد، بعد روبي فاولر، ستيفن جيرارد، مايكل أوين وصلاح.