فلورنتسي «ميلاني» بـ «إعارة»

ميلانو (أ ف ب)

أتمّ الظهير الدولي الإيطالي أليساندرو فلورنتسي عملية انتقاله من روما إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد، بحسب ما أعلن «الروسونيري» في بيان.

وقال ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي في بيان: إن اللاعب البالغ 30 عاماً سينضم إلى «الروسونيري» حتى 30 يونيو 2022.

وقدرت وسائل إعلام إيطالية تكلفة صفقة الانتقال بمليون يورو، مع خيار الشراء بعد عام بنحو 4.5 مليون يورو.

وكان فلورنتسي ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي التي أحرزت لقب كأس أوروبا 2020، ولعب 45 مباراة دولية مع «الأزوري».

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ينتقل فيها اللاعب على سبيل الإعارة، بعدما أمضى الموسم الماضي مع باريس سان جرمان الفرنسي، وقبلها مع فالنسيا الإسباني معاراً من روما أيضاً.

وسيخوض نادي ميلان الموسم الحالي غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ إقصائه في دور الـ16 بموسم 2014 على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويتمتع فلورنتسي بخبرة كبيرة في البطولة، بعدما وصل إلى مصاف الفريق الأول لروما في العام 2012.

وقد لعب 280 مباراة مع ناديه المحلي، وشارك معه أربع مرات في البطولة الأوروبية العريقة، ووصل إلى الدور نصف النهائي في العام 2018.