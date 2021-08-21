«صقور الجديان» يتأهب لـ «أسود الأطلس» بـ 180 دقيقة



معتصم عبدالله (دبي)

يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر في الساعة الثامنة مساء غد «الأحد»، المواجهة الودية الدولية التي تجمع منتخب السودان بالنيجر، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» لخوض الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويخوض «صقور الجديان» مباراتين على التوالي أمام النيجر، الأولى مساء الغد، والثانية يوم الخميس المقبل، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن معسكره الإعدادي بدبي والمستمر إلى 27 أغسطس الحالي.

ويستضيف اتحاد الكرة بالإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، معسكر السودان الأول، تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في المجالات كافة، بما فيها المجال الرياضي ولعبة كرة القدم تحديداً.

وتدخل وديتا النيجر بمعسكر دبي، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» لانطلاقة مشواره في الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ضمن المجموعة التاسعة، والتي يستهلها بمواجهة مضيفه المغرب «أسود الأطلس» 2 سبتمبر المقبل، فيما ستكون مباراته الثانية أمام ضيفه غينيا بيساو في أم درمان 7 سبتمبر.

في المقابل يتأهب النيجر لمواجهتي بوركينا فاسو 2 سبتمبر بمدينة مراكش المغربية، وجيبوتي 6 سبتمبر بالرباط، ضمن التصفيات ذاتها، وتقام مباراتا النيجر بالمغرب بعد قرار الاتحاد الأفريقي «الكاف»، حرمان 8 دول من استضافة مبارياتها في التصفيات، بعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة.

وتكتسي مواجهة «صقور الجديان» والنيجر بـ «صبغة» فرنسية، بتواجد المدرب هوبير فيلود في رأس القائمة الفنية للسودان، فيما يقود النيجر مواطنه جون ميشيل كافالي صاحب المعرفة الجيدة بالكرة الأفريقية والسودانية تحديداً، حيث سبق له قيادة الهلال عام 2016.

وحظيت بعثة السودان التي وصلت إلى دبي فجر اليوم «السبت»، باستقبال دافئ، بحضور محمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، والمعتز أحمد إبراهيم نائب السفير السوداني، وأحمد عبد الرحمن القنصل العام للسودان في دبي، وروابط مشجعي الأندية السودانية بالإمارات.

ورحب الأمين العام لاتحاد الكرة ببعثة «صقور الجديان» في بلدهم الثاني، مجدداً التأكيد على حرص الاتحاد توفير كل أسباب النجاح للمعسكر الإعدادي للمنتخب في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وترأس بعثة السودان التي ضمت 25 لاعباً، الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات، حيث حلت بفندق ميدان، ويؤدي «صقور الجديان» أول حصصه التدريبية مساء أمس بملعب نادي ضباط الشرطة بدبي.

وينتظر أن تشهد مواجهتا «صقور الجديان» والنيجر حضوراً جماهيرياً مقدراً، في أعقاب الإعلان عن فتح الباب أمام دخول الجماهير بما نسبته 60% من السعة الرسمية للملاعب، ووفقاً للإجراءات الصحية المطلوبة، وتماشياً مع قرار الاتحاد السماح بالحضور في مدرجات الملاعب بالإمارات في مباريات موسم 2021- 2022.

وسيكون الحضور متاحاً لمباراتي منتخب السودان أمام النيجر في الملعب، بعد الحصول على التذكرة المتاحة مقابل 20 درهماً.