للمرة الأولى منذ 5 مواسم.. «الجولة الأولى» بلا «حبايب»!

سلطان آل علي (دبي)

انتهت الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، بلا أي حالة تعادل، خلال 7 مباريات مختلفة، فقد كانت جميع الأندية بين «رابح» و«خاسر»، رغم أنّ مباراتي الوصل وبني ياس، والشارقة واتحاد كلباء كانتا أقرب للتعادل، لولا الدقائق القاتلة، وتعد هذه المرة الأولى منذ 5 مواسم التي تنتهي فيها الجولة الأولى، من دون حضور التعادل، وتحديداً في موسم 2015-2016.

وفي تاريخ الدوري كاملاً، لا تجد إلا 11 موسماً غاب فيها التعادل عن الجولة الأولى، من أصل 49 موسماً، وبعدد مباريات مختلفة.

البداية جاءت مع ثاني موسم في تاريخ الدوري، وهو 1974-1975، حيث لم يحضر التعادل في 3 مباريات بالجولة الأولى.

والمرة الثانية مع موسم 1976-1977، وحينها كانت الجولة الأولى بـ6 مباريات، ثم خرجت 3 مواسم متتالية، في حالة لم تتكرر بعدها، بدون تعادل في جولة الافتتاح، وذلك في 1977-1978 بـ6 مباريات، وموسمي 1978،1979 و1979/1980 بـ5 مباريات في كل منهما.

بعد ذلك شهدت كل المواسم حالات تعادل في افتتاحها حتى جاء موسمي 1993-1994 و1994-1995، أي بعد 14 سنة بـ5 مباريات في الجولة الأولى، خلال الموسمين بلا تعادل ومن ثم موسم 1996-1997 بنفس عدد المباريات.

ومن بعدها حضرت التعادلات في كل المواسم، وبداية الألفية الجديدة لمدة 14 سنة متتالية، حتى موسم 2010-2011 والذي انتهت في جولته الأولى 6 مباريات بلا تعادل، وتكرر الأمر في 2013-2014 و2015-2016، ولكن في 7 مباريات قبل أن تعود هذه الظاهرة في الموسم الحالي مجدداً.