منتخبنا يغادر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخباتنا الوطنية عبر طيران الاتحاد الناقل الرسمي للبعثة، متوجهة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، حاملين طموح الإمارات في المجد البارالمبي، رافعين شعار «العزيمة والإصرار»، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 التي تقام في الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل بمشاركة 4400 رياضي يمثلون 160 دولة. وتضم بعثة الإمارات 38 عضواً، منهم 12 بطلاً وبطلة هم مزيج ما بين الدماء الجديدة التي يشارك بعضها لأول مرة والأبطال البارالمبيين المخضرمين، أمثال محمد خميس خلف، وعبد الله سلطان العرياني، ومحمد القايد، ونورة الكتبي وسارة السناني، ويمثل أبطالنا الدولة في أربع ألعاب هي: ألعاب القوى، الرماية، رفعات القوة، والدراجات، وهم: محمد القايد، نورة خليفة الكتبي، أحمد جاسم، ومريم أحمد الزيودي، وبطلتنا البارالمبية، سارة محمد الجنيبي «ألعاب القوى»، وعبد الله سلطان العرياني، عبد الله سيف العرياني، سيف محمد سيف النعيمي، عائشة عيسى راشد المهيري «الرماية»، ومحمد خميس خلف، موزة عبيد علي الزيودي «رفعات القوة»، وأحمد مبارك محمد المطيوعي «الدراجات الهوائية».

ويدشن أبطالنا مشاركتهم الفعلية في «طوكيو» 27 أغسطس الجاري، بلعبتي رفعات القوة وألعاب القوى، عن طريق بطلتنا موزة الزيودي التي تلعب في فئة فوق وزن 55 كغم، وبطلتنا البارالمبية نورة الكتبي في نهائي الصولجان. وتشهد النسخة الحالية تسجيل ثلاثة أسماء حضورها الأول تاريخياً في الدورات البارالمبية وهم أحمد نواد في ألعاب القوى، وعائشة المهيري في الرماية النسائية وهو أول مشاركة من نوعها لفتاة الإمارات في لعبة الرماية في الألعاب البارالمبية، والدراجات الهوائية عبر أحمد المطيوعي.

من ناحيته، وجه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية رئيس البعثة الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم، مما كان له المرود الإيجابي على رياضة أصحاب الهمم بالدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات باتت تحظى بمكانة مرموقة على الخريطة الدولية لرياضات أصحاب الهمم بفضل هذا الدعم. وأضاف: أبطالنا سيكونون في الموعد وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتطلعون لتحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات استمراراً للنهج الذي عودونا عليه طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحصاد الكبير لأبطالنا في النسخة الماضية للألعاب البارالمبية «ريو 2016» يضاعف من مسؤوليتهم لمواصلة الطريق نحو المزيد من البطولات في هذه التظاهرة البارالمبية الكبيرة.

وثمن الهاملي الدور الكبير الذي تقوم به الأندية الشريك الأساسي في إفراز هؤلاء اللاعبين المبدعين للمشاركة ضمن صفوف منتخباتنا الوطنية والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

من ناحيته، تقدم الدكتور عبد الرزاق بني رشيد الأمين المالي للجنة البارالمبية الوطنية، بالشكر لقيادتنا الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه لأصحاب الهمم، مثمناً دور الرعاة والهيئات الرياضية: «مجلس أبوظبي الرياضي» الشريك الاستراتيجي للجنة والرعاة الرئيسين «بوريالس»/‏ «مبادلة»/‏ «بنك الإمارات دبي الوطني»، والناقل الوطني للمنتخب «طيران الاتحاد«، في توفير الدعم لبعثة منتخباتنا الوطنية. وقال:«على الرغم من قصر فترة الإعداد بسبب جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، إلا أننا حرصنا على تنظيم معسكرات مكثفة داخلية وخارجية في مقدونيا وبولندا وتركيا، لتعويض الوقت الذي فقده اللاعبون بسبب الجائحة، واستطعنا أن ننظم معسكرات ناجحة في ظل هذه الأجواء، مما سيعود بالنفع على اللاعبين وسنلمس ثماره في طوكيو».

وأضاف: «نأمل في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن نقطف ثمارها بأن يعتلي أبطالنا وبطلاتنا منصات التتويج ورفع العلم عالياً في سماء اليابان، وثقتنا كبيرة في أبطالنا في تحقيق ذلك بما عودونا عليه دائماً وكما عاهدوا القيادة الرشيدة برفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل الأولمبي المهم». واختتم الدكتور عبد الرزاق بني رشيد حديثه بالقول: يجب علينا أن نبدأ في التحضير فوراً لبارالمبية فرنسا 2024، عقب انتهاء دورة«طوكيو»، وهناك العديد من البطولات العالمية والقارية التي ستقام الفترة المقبلة في إطار التحضير للنسخة المقبلة.