«البرغوث» يظهر في «هذا التوقيت»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يشارك في أول ثلاث مباريات رسمية لفريقه الجديد، في إطار الدوري الفرنسي، ولم يشاهد حتى المباراة الأخيرة أمام بريست في الجولة الثالثة، والتي انتهت بفوز سان جيرمان 4-2، نظراً لأنه كان في زيارة خاصة لبرشلونة مع أسرته، إلا أن اسمه يتردد بقوة على كل لسان، فجماهير باريس تنتظر بلهفة وشوق رؤيته، وهو يداعب الكرة في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، ويتساءل الجميع: متى يبدأ «البرغوث» أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد؟

وعندما سئل مواطنه ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني عن أول مباراة رسمية سيشارك فيها ميسي، قال في تصريحات لشبكة «إسبن أرجنتينيا»، إنه يأمل أن تكون بدايته في الجولة الرابعة للدوري الفرنسي ضد فريق ريم 29 أغسطس الجاري، على أن يكون جاهزاً لهذه المباراة، ولكنه لم يقل بشكل قاطع إن ميسي سيشارك فعلاً في المباراة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية - نقلاً عن بوكتينو قوله: إذا لم يتسن مشاركته في مباراة ريم ، فإنه بالتأكيد سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة كليمون يوم 12 سبتمبر المقبل، بعد العودة من فترة مباريات «الأجندة الدولية».

ومعنى ذلك أن ميسي سيكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في مباريات رسمية ، قبل مشاركته مع ناديه ،حيث يخوض منتخب «التانجو» 3 مباريات رسمية حاسمة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، الأولى ضد فنزويلا والثانية أمام البرازيل، والثالثة يوم 10 سبتمبر مع بوليفيا.

وقالت الصحيفة إن بوكتينيو لن يعترض على مشاركة ميسي مع منتخب بلاده في هذه المباريات، حتى لو لم يكن جاهزاً 100% من الناحية البدنية، على اعتبار إنها ستفيده بشكل أو بآخر، قبل بدء المباريات الرسمية مع ناديه.