«العشيرة» تُبعد «الموهوب» عن «البارسا»!



أنو إبراهيم (القاهرة)

بعد رحيل النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، أصبح برشلونة مهدداً بفقدان نجم صاعد واعد خريج أكاديمية «لاماسيا»، هو لاعب الوسط إيلكس موريبا «18عاماً»، بعد أن تعثرت المفاوضات الخاصة بتمديد عقده مع النادي، لتمسك عشيرته ووكيله ببعض الشروط المادية.

ورغم المحاولات المكثفة لإدارة «البارسا»، على امتداد أسابيع من أجل التوصل إلى اتفاق مع هذا اللاعب، فإنها لم تفلح، وأصبح طريق موريبا ممهداً للخروج من «كتالونيا»، حيث يتردد إن نادي ريد بول لايبزج الألماني يطلبه بشدة.

وبدأ موريبا مشاركاته مع برشلونة في الفريق الأول منذ الموسم الماضي، حيث أشركه رونالد كومان المدير الفني في 14مباراة، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين، وكانت بداية وصفها كومان نفسه بأنها مبشرة، وكان ينوي الاعتماد عليه هذا الموسم في اللعب، إلى جوار بيدري في الوسط، لأنه يراه ومعه بيدري هما مستقبل «البارسا» .

ولكن مفاوضات إدارة النادي «الكتالوني» لم تسفر عن أي جديد حتى الآن، علماً بأنه يرتبط بعقد مع النادي منذ 2020 وينتهي في 2022.

وكان مسؤولو النادي يتصورون أن لاعباً في سن 18سنة لن يكون التفاوض معه صعباً أومعقداً، وإنه سيقرر سريعاً الموافقة على التوقيع على عقد جديد طويل الأجل، ولكنهم فوجئوا بأن اللاعب الشاب المولود في مدينة كوناكري بدولة غينيا الأفريقية، يبتعد شيئاً فشيئاً عن «كتالونيا».

وتم استبعاده من التدريب مع المجموعة المحترفة في الفريق الأول، طالما أن موقفه لم تتم تسويته، وإن «عشيرته» ووكيله لم يتخذوا أي خطوة إيجابية في اتجاه توقيعه للنادي.

ويأمل كومان أن يمنح هذا الشاب فرصة أكبر للعب هذا الموسم، ولكنه خيب أمله، ما جعله يبدي أسفه لأن قرار «عشيرة» اللاعب كان يستند في المقام الأول إلى الجانب المادي في الصفقة.

وقال كومان خلال مؤتمر صحفي إنه تحدث مع هذا اللاعب منذ فترة، كإنسان وليس كمدرب، ولكن موقفه كان رهيباً على حد قوله.

وأضاف: كنت أتوسم فيه مستقبل برشلونة ولكنه خذلني، ونصيحتي له أن المال ليس هو أهم شيء في مثل سنه، وإنما الأهم أن يشارك في المباريات، ولكن يبدو أنه وعشيرته قرروا شيئاً آخر، أنا في غاية الإحباط وخيبة الأمل، لأنني كنت أعتقد أن المال لا يمكن أن يمثل كل هذه الأهمية في سن 18 عاماً.