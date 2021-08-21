خربين يزين قائمة سوريا



دمشق (أ ف ب)

اختار نزار محروس مدرب منتخب سوريا لكرة القدم قائمة من 43 لاعباً، للمعسكر التدريبي الذي يبدأ الاثنين استعداداً لملاقاة إيران في طهران في الثاني من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى، من الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى «مونديال 2022»، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع الجزائر الذي سيلعب بلاعبيه المحليين.

قال محروس خلال لقاء مصور بث على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، إنه بعد معاناة طويلة نجحنا في إقامة معسكر تتخلله مباراة مع الجزائر، كنا بحاجة لهذه المباراة لمتابعة اللاعبين على أرض الواقع، بعد أن عانينا من عدم توفر أي مباراة ودية، رغم قيام اتحاد الكرة بمخاطبة عدة اتحادات عربية وأجنبية دون جدوى.

وضمت القائمة ثلاثة محترفين جدد، وهم خليل الياس «لاعب وسط جودوي كروس الأرجنتيني»، وعبد الرحمن ويس «مدافع أوفي كريت اليوناني» وإلياس هدايا «حارس كريستيانسوند النرويجي».

وأضاف محروس أن مشاركة خليل إلياس غير مؤكدة لارتباطه مع فريقه بمباراة الدوري الأرجنتيني في 29 أغسطس الجاري.

وعن ارتفاع عدد المصابين من لاعبي المنتخب، وآخرهم عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، قال محروس: «خسارة كبيرة إصابة السومة، تواصلت معه واطمأننت عليه، وأتمنى أن تكون الإصابة خفيفة ويتواجد معنا.

وكان منتخب سوريا خسر جهود عدة لاعبين بداعي الإصابة، أمثال مارديك مردكيان مهاجم العربي الكويتي الذي أصيب خلال تدريبات فريقه، كما أصيب لاعب وسط الوحدة خالد مبيض خلال مباراة فريقه مع جبلة في الدوري المحلي.

من جهة ثانية، لم يخف محروس قلقه من المصاعب التي واجهت استعدادات المنتخب: «يمرّ المنتخب بمرحلة صعبة وبصراحة الفترة ضيقة جداً، وعلينا التعامل مع الواقع الذي فرض علينا، ورغم كل الصعاب عازمون على تقديم شيء جيد بمساندة الجميع».

يذكر أن محروس تسلم مهمة قيادة منتخب سوريا في السابع من يوليو الماضي خلفاً للمدرب التونسي المستقيل نبيل معلول.

وضمت القائمة 24 محترفاً و19 لاعباً محليا، وهم: كامل كواية وعلي بشماني وكامل حميشة ونصوح نكدلي وعبد الرزاق محمّد «تشرين» وطه موسى وأنس بلحوس وخالد مبيض ويوسف قلفا «الوحدة» وشادي حموي ومحمّد صهيوني وعمرو جنيات وتامر الحاج محمّد «الكرامة»، وعبد اللطيف النعسان وجهاد باعور «الجيش»، وسعد أحمد «الوثبة» وإبراهيم عالمة «جبلة» ويزن عرابي «الفتوة»، ومؤيد خولي «حطين»، وعمر خربين «الوحدة الإماراتي» وعمر السومة «الأهلي السعودي» ومحمود مواس وفهد اليوسف «الشرطة العراقي»، ومحمّد مرمور وماهر دعبول «مسيمير» ومؤيد عجان ومحمود البحر ومحمّد عنز «الرفاع البحريني»، وأسامة أومري وأحمد الأشقر «الحد البحريني» ومحمّد حلاق وورد السلامة «المنامة البحريني» وإسراء حموية «الحالة البحريني»، وعلاء الدالي «العربي الكويتي» وإياز عثمان «يونيكوس اليوناني» وعمرو ميداني «الاتحاد المصري» ويوسف محمّد «الأهلي البحريني»، وخالد كردغلي «نفط الوسط العراقي»، وخليل إلياس«جودوي كروس الأرجنتيني»، وعبد الرحمن ويس «أوفي كريت اليوناني» وإلياس هدايا «كريستيانسوند النرويجي» ومحمّد عثمان «من دون نادٍ حالياً».