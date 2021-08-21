«أمل الجودو» يستعد لـ «عربية مصر» من الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، في اجتماعه أمس عبر تقنية الفيديو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، ومشاركة كافة الأعضاء، مشروع الخطة الخماسية للاتحاد للمرحلة القادمة 2021- 2026، والتي ركز فيها على فئتي الأشبال والناشئين للجودو الذين سيتم إعدادهم بشكل مكثف لمواصلة مسيرة التميز التي حققها ذلك الجيل خلال الفترة الماضية، ويهدف الاتحاد عبر هذه الخطة لتصعيد الشباب والأشبال تدريجياً بهدف تواصل الأجيال للوصول للطموحات المرجوة خلال المرحلة القادمة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن انطلاقة الموسم الرياضي الجديد سيتحدد على ضوء التقارير الفنية بالتنسيق مع الأندية الأعضاء، بما يضمن النجاح التنظيمي والفني والمجتمعي للموسم الجديد، الذي يركز عليه الاتحاد لرصد عدد من اللاعبين الصاعدين لدعم المنتخبات الوطنية، مما يضمن استمرار مسيرة التطوير كخطة مستقبلية يسعى من خلالها الاتحاد بلوغ منتخبات الرجال للجودو، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة على كافه المستويات.

وذكر بأن الأسبوع المقبل سيشهد معسكراً داخلياً لفئتي الأشبال والناشئين للجودو (منتخب الأمل)، وذلك في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، مواصلة للتعاون المستمر من قبل إدارة النادي مع الاتحاد، والذي يهدف لمزيد من الصقل للاعبين الذين تم اختيارهم خلال المعسكر الماضي بإشراف اللجنة الفنية للجودو ومدرب منتخبات المراحل السنية لفئات الشباب والناشئين والأشبال الياباني أشيدو كوكي، والذي يأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد الجديدة التي تهدف لتطوير قدرات منتخبات المراحل السنية للجودو كمنتخبات رديفة لمختلف المراحل العمرية، والتي سيتوفر لها التدريب والاحتكاك المناسب بالتنسيق مع العطلات المدرسية والمسابقات.

ويستعد منتخب الأمل للجودو لإقامة معسكر ختامي خارجي بالمركز الأولمبي في المعادي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 إلي 8 سبتمبر المقبل، قبل المشاركة في البطولة العربية المفتوحة، العاشرة للناشئين والناشئات، والثامنة للشباب، والسادسة للشابات، التي ينظمها الاتحاد العربي في القاهرة خلال الفترة من 8 - 16 سبتمبر المقبل.