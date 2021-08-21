هافيرتز.. «سنة أولى زرقاء»



لندن (د ب أ)

أعرب الألماني الدولي كاي هافيرتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله في أن يكون الموسم الثاني له في الدوري الإنجليزي، ولزميله في «البلوز» الألماني الدولي، تيمو فيرنر، أفضل من الموسم الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، قال هافيرتز: البداية بالنسبة لكلينا لم تكن جيدة بالمعني الصحيح، لكننا نشعر في الوقت الراهن بارتياح تام، وتعودنا على كرة القدم هنا وطريقة المعيشة والناس.

ووصف اللاعب السابق في صفوف باير ليفركوزن عودة الجماهير إلى الملاعب بالأمر الرائع، إذ أن هذا الأمر يعمل على صنع روح مختلفة تماماً، وهو واحد من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء رغبتي في الانتقال إلى إنجلترا.

وكان هافيرتز «22 عاماً» اختتم الموسم الماضي بنجاح رائع، حيث نجح في إحراز

هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

يذكر أن تشيلسي الذي يدربه الألماني توماس توخل يضم ثلاثة لاعبين من ألمانيا، وهم هافيرتز وفيرنر وأنطونيو روديجر لاعب المنتخب الألماني.

وأعرب هافيرتز عن سروره بعودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي قادماً من إنتر ميلان، وقال إن روميلو مهاجم ممتاز، فهو تعزيز لأي نادٍ في العالم، وسأكون سعيداً للغاية بأن أتمكن من إمداده بتمريرات.