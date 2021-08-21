كأس زايد يجتذب النخبة في وارسو

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو عصر الغد فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان. وخصصت كأس زايد «جائزة أوروبا» البالغ جائزته المالية 148.750 ألف زلوتي، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر.

ويجتذب (9) من نخبة الخيول القوية صاحبة الانتصارات الباهرة في الساحة الأوروبية. والمرشحون المفضلون للفوز بالسباق هم ممثلو إسطبلات الخالدية في بولندا، يتقدمهما «أمواج الخالدية» بإشراف ام كاسبرزايك، وقيادة اشتيبان مازور، صاحب التصنيف البالغ 82 رطلاً، والذي يحمل وزناً وقدره 60 كلجم.

وينافس أيضاً زميله في الإسطبل «داري الخالدية» بإشراف بي كلواسكي، وقيادة أي تورجييف، ويبلغ تصنيفه (84) رطلاً، ويحمل وزناً وقدره 59 كلجم، وينافس أيضاً «سامونلو» لكولك فان ميرفيلد، بإشراف سي فراسل وقيادة في بوبوف وتصنيفه (82).

وتتصدر المهرة «معالي مسقط» لمزرعة مسقط، بإشراف ام بورموسكي، وقيادة اس ابييف، ترشيحات سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي تنافس فيه 9 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ جائزته 14.350 زلوتي. وينافس على اللقب «ناش دو دوز» لدي بوريس، بإشراف دبليو اولكوسكي، وقيادة أي تورجييف، و«الفيصل» للشيخ فيصل آل ثاني، بإشراف ام كاسبرزايك، وقيادة كيكرزيبوسكي، و«ساباميرا» جانو بودلاسكي، بإشراف وقيادة اس فاسيتوف.

من جهة أخرى يستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني، السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، بمشاركة ثلاثة خيول تتنافس على جوائز مالية وقدرها 8.400 يورو، وتتصدر الترشيحات المهرة «فورايت» بإشراف شارل جوردين، وقيادة جي كروسجين.

على صعيد آخر، يحتضن مضمار رويان الفرنسي، السباق الثالث لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 12 ألف يورو، وتشارك فيها 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تتصدرها المهرة «هيرا دو فاوست» لشادويل.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.