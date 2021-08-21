نونو: الإقناع ليس وظيفتي!



لندن (رويترز)

قال نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إن مهمته على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني لا تشمل إقناع اللاعبين بالاستمرار في اللعب للفريق، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن رغبة تانجاي ندومبيلي صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي في المغادرة.

وكان لاعب الوسط ندومبيلي «24 عاماً» انضم لتوتنهام، قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 54 مليون جنيه استرليني «74 مليون دولار»، وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي في يوليو 2019.

وقالت وسائل إعلام بريطانية: إن ندومبيلي يرغب في الانتقال، بعد فشله في تحقيق ما كان يتوقعه، بعد إحرازه ثمانية أهداف فقط خلال 75 مباراة في جميع المنافسات.

ولم يشارك ندومبيلي في أي مباراة ودية خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة نونو، وغاب عن مباراة الفريق الأولى في الموسم الجديد أيضاً.

وأكد نونو عدم مشاركة لاعب الوسط في مباراة الفريق المقبلة خارج أرضه في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين: «لا علاقة لي بما حدث في الماضي، ما أستطيع قوله لكم هو أن تانجاي لاعب في فريقنا، وهو يعمل لكن علينا الحديث بصراحة، وإخراج أفضل ما في جعبة تانجاي، لكن لا بد أن تأتي المبادرة من جانبه».

وأضاف نونو: «وكما قلت سلفاً فإنني غير مسؤول عن إقناع اللاعبين بالاستمرار في اللعب لتوتنهام هوتسبير، بل إعداد اللاعبين للعب لتوتنهام هوتسبير».

وهناك تكهنات أخرى تتحدث أيضاً عن رغبة المهاجم هاري كين في الرحيل عن توتنهام، والانضمام إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز.