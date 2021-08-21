الجولة الأولى «الأفقر» في «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

شهدت الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك» الحصيلة التهديفية «الأفقر»، في تاريخ المحترفين، من 2008- 2009، وحتى انطلاقة الموسم الحالي 2021- 2022، بتسجيل 16 هدفاً فقط في المباريات السبع، بعدما صامت 6 فرق عن التسجيل ممثلة في العروبة، والإمارات، والنصر، والظفرة، واتحاد كلباء، وبني ياس.

ومثلت الأهداف الـ 16 الأقل في معدلات التهديف في «المحترفين»، مقارنة بموسم 2018- 2019، والذي شهد تسجيل 31 هدفاً في الجولة الأولى، لتكون أعلى معدل تهديفي، مقابل 17 هدفاً موسمي 2011- 2012 و2019- 2020 «الملغي» ثاني أقل معدل تهديفي.

وحقق الوحدة «المتصدر» الفوز الأكبر في الجولة بتفوقه على ضيفه العروبة 4-0، فيما تفوق عجمان على النصر 3-0، والعين أمام مضيفه خورفكان 3-1، وتغلب الجزيرة «حامل اللقب» على الظفرة 2-0، وتكررت نتيجة الفوز 1-0 في مباراتي الوصل على حساب بني ياس في «الشامخة»، والشارقة أمام اتحاد كلباء على ملعب الأول بـ «الإمارة الباسمة».

وتصدرت «الثنائيات» مشهد أهداف الجولة الأولى، بتسجيل ثنائي الوحدة السوري عمر خربين، والبرازيلي جواو بيدرو «هدفين لكل لاعب» أمام العروبة 4-0، والتوجولي لابا كودجو مهاجم العين أمام العروبة 3-1، بجانب «ثنائية» التونسي محمد فراس بالعربي مهاجم عجمان في مرمى النصر 3-0.

أهداف الجولة الأولى

2008- 2009: 19

2009- 2010: 26

2010- 2011: 18

2011- 2012: 17

2012- 2013: 25

2013- 2014: 25

2014- 2015: 20

2015- 2016: 28

2016- 2017: 19

2017- 2018: 23

2018- 2019: 31

2019- 2020: 17 «الملغي»

2020- 2021: 29

2021- 2022: 16